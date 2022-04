Felix Stephan hat sich für diemitgetroffen, der sich in seinem nun auch auf Deutsch vorliegenden Roman "Witz" - "ein ausuferndes 900-seitiges Sprachkunstwerk von James Joyceschen Ausmaßen" - sich überin Europa amüsiert. Inspiriert hatten Cohen Reisen nach Osteuropa, wo die Gedenkstättenwurden: "Cohen wurde klar, dass er Zeuge eines unumkehrbaren Prozesses war, der die Erfahrung der Schoah durch die Repräsentation ersetzte, was nicht weniger als ein Paradigmenwechsel ist. Erfahrung ist stets chaotisch und zerklüftet, vor allem Traumatisierte können das, was ihnen zugestoßen ist, selten in eine schlüssige narrative Ordnung bringen, es fehlt ihnen die Distanz. Diese narrative Unordnung, dieses innere Chaos aber ist die Sprache der Shoah. Repräsentation hingegen hat immer einen bestimmten Stil, und damit fangen die Probleme an. Staatliche Repräsentation trieft für gewöhnlich vor."In der erinnert sich die in Deutschland lebende Schriftstellerin wehmütig an ihre Kindheit und Jugend in: "In der Schule lernten wir Marx und Dostojewski, wir lasen Schewtschenko. In meiner Klasse gab es zwei Sprachen, die ukrainische und die russische, und es war ganz selbstverständlich, von der einen in die andere Sprache zu wechseln. So schwammen wir mit großem Vergnügenhin und her und vermischten sie miteinander. Gelesen haben wir in beiden Sprachen. Und Kiew? Kiew war eine große Stadt,. ... Im Frühling blühte in Kiew ungestüm der, in riesigen Mengen. Er duftete süß und scharf., stärker als von irgendwelchen Alkoholika. "Der türkische Schriftsteller ist in seiner Heimat für eine Handvoll Tweets aus dem Jahr 2014, in denen er, die sichstellten, äußerte, zu einerverurteilt worden, berichtet Karen Krüger in der FAZ. "Keine der Botschaften rief zu Gewalt auf, Ekinci ist ein äußerst friedliebender Mensch. Damals befand sich die Türkei in einem kurzen Versöhnungsprozess mit den Kurden, und Ekinci postete Glückwünsche zum kurdischen Newroz-Fest. Schon bald drehte sich der Wind jedoch wieder. ... Der Richter berücksichtigte weder den Zeitpunkt von Ekincis Botschaften noch den Ort oder ihren Tonfall. Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte der Schriftsteller nach dem Urteil: 'Nicht ich war derjenige, der vor Gericht gestellt und verurteilt wurde, sondern diein unserem Land.'"Außerdem: Die bringt eine neue Folge ausKriegstagebuch aus. Marc Reichwein verschafft sich für die morgen erscheinendeeinen Überblick darüber, wie Romane und Sachbücher überschreiben - dazu passend befasst sich eine Sendereihe immit diesem Thema. Hannes Stein berichtet in dervon seinem Besuch bei der US- Schriftstellerin in Brooklyn. Der italienische Schriftsteller berichtet in der NZZ von seinen Erfahrungen bei seinem Engagement für spricht imausführlich über ihre Übersetzung von "Nevermore" , für die sie mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde.werden in den Kanon deraufgenommen, berichtet Martina Knoben in der. In der Langen Nacht des widmet sich Christoph David Piorkowskiund. Georg Stefan Troller erinnert sich in seiner Kolumne für die Literarische Welt an seine Begegnung mit dem Schriftstellerhadert mit dem, gesteht der Schriftsteller in seiner von derdokumentierten Dankesrede zur Auszeichnung mit dem Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis der Stadt Alzey.Besprochen werden unter anderem"Internat" ( Intellectures ),"Ferne Gestade" ( Tsp ),"Laborschläfer" ( taz ),Krimi "Der Holländer" ( taz ), das vonundeingelesene Hörbuch von"Briefwechsel I+II" (online nachgereicht von der FAZ ),Tagebuch "Heimweh nach dem Tod (Literarische Welt) und"Eine gemeinsame Sache" ().Der bringt ein Gedicht des Schriftstellerszum Ukrainekrieg, "To Katya, aged seven, in a bomb shelter in Kyiv":"All around you missilesAre falling. ChurchesYou once knew won'tBe there any more.The streets you walked..."