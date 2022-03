Nüchtern geht Gideon Rachman in derdie möglichen Szenarien für ein Kriegsende durch. Es könnte einenund eine Absetzung Putins geben - aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering. Etwas plausibler wäre eine, weil beide Seiten nicht fähig sind, einen endgültigen Sieg zu erringen. Am wahrscheinlichsten ist: "Der Druck auf die westlichen Staats- und Regierungschefs zu intervenieren würde zunehmen, je schlimmer die Gräueltaten werden. Die Regierungen der USA und Europas werden sich diesem Druck wahrscheinlich weiterhin widersetzen. Einefür die Ukraine könnte jedoch die Grenze zwischen Intervention und Nichteinmischung verwischen und das Risiko eines direkten Zusammenstoßes zwischen Russland und dem Westen erhöhen."war das letzte westliche Medium, dessenberichteten (wir hatten sie zitiert ). Mstyslav Chernov erzählt , wie ukrainische Soldaten sie suchten und in einen geschützten Keller brachten: "Erst dann erfuhren wir von einem Polizisten, warum die Ukrainer das Leben von Soldaten riskiert hatten, um uns aus dem Krankenhaus zu holen. 'Wenn sie euch erwischen, werden sie euchund euch sagen lassen, dass alles, was ihr gefilmt habt, eine Lüge ist', sagte er. 'All Eure Mühe, und was Ihr in Mariupol getan habt, wird umsonst gewesen sein.' Der Offizier, der uns einst so dringend gebeten hatte, der Welt seinezu zeigen, flehte uns nun an zu gehen."Russland verfügt über eine große Menge ", die eine geringere Wirkung haben als die Hiroshima-Bombe. William J. Broad erkundet in einem größeren Hintergrundartikel in der, wie groß die Versuchung eines frustrierten Putin sein könnte, eine solche Waffe einzusetzen. Broad hat unter anderem mit dem deutschen Expertengesprochen: "Putin könnte eine Waffe auf einstatt auf Truppen abfeuern, so Dr. Kühn. In einer Studie aus dem Jahr 2018 entwarf er ein Krisenszenario, in dem Moskau eine Bombe über einem abgelegenen Teil der Nordsee zündete, um tödlichere Angriffe anzukündigen. 'Es fühlt sich schrecklich an, über diese Dinge zu sprechen', sagt Kühn im Interview. 'Aber wir müssen in Betracht ziehen, dass dieswird.'"ersetzt für Putin das Völkerrecht", sagt der Osteuropa-Historikerim Gespräch mit Frank Patalong vom. Sie "liefert ihm so Legitimationsgrundlagen: durch Geschichtsbilder, an die Rechtsansprüche geknüpft werden, durch die aber eigentlich das Völkerrechtgesetzt werden soll." Ganz im Muster des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wolle Putin selbstdefinierte "Landsleute" "heim ins Reich" holen: "In dieser weitgespannten, hoch flexiblen und für alle Fälle nutzbaren Definition gilt ein 'Landsmann' als Angehöriger der 'Russischen Welt' oder mehr oder weniger als Russe, ob er das nun will oder nicht. Und steht damit- mit kulturellen, diplomatischen, aber eben auch mit militärischen Mitteln." Die Russen machen bis auf bewundersnwerte Ausnahmen mit, so Jilge, und protestieren frühestens, wenn allzu viele Soldaten im Sarg zurückkehren.Nachtragen müssen wir den Hinweis auf den Artikel in- mit scharfer: "Ihr habt zu lange und zu unverschämt mit den Tätern dieses Kriegs verhandelt. Ihr habt lange zwischen euren Prinzipien undgeschwankt und dabei alle Verpflichtungen der Partnerschaft vergessen. Ihr habt zugelassen, dass die russische Propaganda euer Bewusstsein mit Lügen über 'ukrainische Nazis' und den 'Bürgerkrieg in der Ukraine' oder den 'gesellschaftlichen Konflikt' überschwemmt hat. Ihr habt."hat Ostmitteleuropa zweimal im Stich gelassen, schreibt die polnische Politologinin der, im Moment der, durch die man sich nicht die schöne Entspannungspolitik mit Russland kaputtmachen wollte, und jetzt. Deutschland agiere dabei aus: "In einer Gesellschaft, in der seit Jahren jeden Freitag gegen Konsum auf Kosten der Natur demonstriert wird und in der die Kritik am Wachstumsdrang des Kapitalismus weit verbreitet ist, scheint man nicht bereit zu sein, durchtausendfaches Menschenleben zu retten." Schulz attackiert nicht nur die deutsche Politik: "Zurzeit wird seitens derkaum Druck ausgeübt, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen." Schulz wirft auch dervor, einseitig pro Nordstream 2 Einfluss genommen zu haben und behauptet,habe seit 17 Jahren einen Beratervertrag bei(aber war das nicht eher, mehr hier ?)Auf, die in dermal eben ihren Austritt aus Deutschland erklärte (unser Resümee ), antwortet heuteund fordert Engagement: "Warum keinegegen Firmen, die weiter Handel mit Russland treiben? Was ist mit der bewaffneten Friedensmission, die die Polen angeregt haben? Warum nicht die Öl- und Gaslieferungen auf Zeit aussetzen, bis zur nächsten Einberufungswelle am 1. April in Russland?"Russland hat diezwar aktiv mitfinanziert, aber Boris Johnson entblödete sich neulich nicht, den Kampf der Ukrainer mit dem Kampf dergleichzusetzen. Hugo Rifkind antwortet in einer Kolumne der: Zunächst habe Johnson "übersehen, dass die Ukraine wie Georgien und Moldawien der EUbeitreten will, weil sie die Alternative zur Unterdrückung durch den Kreml ist. Auch fällt es mir schwer, mich zu erinnern, dass Brüsselmörderisch bombardiert hätte. Und andersherum betrachtet könnten Sie sich fragen, ob die Ukrainer wirklich in der Frage gespalten sind, ob sie abgeschlachtet werden wollen, wobei die Hälfte von ihnen dies aktiv befürwortet?"