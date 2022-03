Die Feuilletons sind sich weitgehend einig: Die Forderung ehemaliger PEN-Präsidenten nachRücktritt ( unser Resümee ) geht fehl. Dirk Knipphals von der kennt Yücel noch gut aus gemeinsamen-Zeiten und kann sich gut vorstellen, "dass hieraufeinandertreffen", aber "auch als jemand, der, um beim Hintergrund zu bleiben, eine Flugverbotszone ablehnt (was ich tue), kann man fragen, ob ein PEN-Präsidentauftreten muss. Es herrscht Krieg in Europa! Da kann man sich doch nicht auf das 'Ideal einer in Frieden lebenden Menschheit' zurückziehen und glauben, dass damit alles gesagt undsei."Die ganze Geschichte "ist ein wenig gratisironisch", meint David Hugendick auf, "da der PEN sich vor allem demund der freien Rede verschrieben hat. Das gilt für inhaftierte Dichter in Turkmenistan, für den Vereinspräsidenten sollte das möglicherweise dann ja auch gelten", dies zumal, da Yücels auf eine Nachfrage geäußerte Position, dass der Luftraum über der Ukraine von der Nato geschlossen werden sollte, "sogarist". Thomas Ribi kann dem in dernur beipflichten : "Eine Vereinigung, die sich für das freie Wort einsetzt, sollte auf eine Meinungsäußerung mitreagieren, nicht mit Rücktrittsforderungen."Der-Literaturkritiker und ehemalige Generalsekretär des deutschen PEN von 2009 bis 2013, Herbert Wiesner, reagiert mit einem offenen Brief, den diedokumentiert: Sicher hatte Yücel kein PEN-Mandant, um sich militärstrategisch zu äußern. "Wie denn auch? Unser PEN spricht nicht mit einer einzigen Stimme. .... Auch frühere Präsidiale haben sich auf öffentlichen Podien frei zu ihrer politischen Überzeugung bekannt, ohne vorher die Mitglieder befragt zu haben." Und "es kann doch nicht Euer Wunsch sein, dass Deniz Yücel, um dessen Freiheit wir gekämpft haben, jetzt nicht mehr sagen darf, was er denkt".Derhat den Essay von Thekla Dannenberg über die Literatur und dieonline nachgereicht . In der"zeigt sich ein Schreiben, das deutlich konsequenter und leidenschaftlicher den Klimawandel behandelt als die eher populäre Literatur von T.C. Boyle und Margaret Atwood." Als Klassiker des Genres gelten die Romane von Ursula K. LeGuin, in der Gegenwart erweist sichmit seinem aktuellen Roman "Das Ministerium für die Zukunft" als verdienstvoll: Dieser "700-seitige Monumentalroman überwältigt durch seine Direktheit,, das Unmäßige. Robinson sammelt alles, was in Theorie und Aktivismus gerade angesagt ist: Er stellt die spanische Kooperative Mondragón vor, die mit knapp 75.000 Mitarbeitern Spaniens siebtgrößtes Unternehmen ist und dabei gänzlich genossenschaftlich organisiert. Er macht sich für die Projekte der indischen Umweltaktivistinstark, die als Frauenrechtlerin und promovierte Physikerin die ökologische Landwirtschaft in Indien vorantreibt. Zugleich setzt er aber auch auf Geo-Engineering, also sehr umstrittene Eingriffe in die klimatischen Kreisläufe der Erde, um etwa die CO2-Konzentration in der Luft zu senken oder die Sonnenstrahlung abzulenken. ... Robinson verlangt einem intellektuell durchaus einiges ab. Aber die alles dominierende Frage ist, welchermöglich und nötig ist, welche Formen er annehmen kann und von wem er ausgehen muss."Außerdem: Die bringt die 14. Folge vonKriegstagebuch aus. In seinem-Blog spricht Thomas Hummitzsch mitundüber deren Comicadaption von"Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug". Für diehat sich Oskar Piegsa mit der Jugendbuchautorin getroffen , die für Debüt "Krummer Hund" eben hochrangig ausgezeichnet wurde. Und Sylvia Staude unterhält sich für diemit der Autorinüber deren Buch "Minor Feelings" und anti-asiatischen Rassismus in den USA.Besprochen werden unter anderemComic "Krieg und Paradies" ( taz ),neuer Erzählband "Die erfundene Frau" ( Standard ), ein Band mitBriefen (online nachgereicht von der FAZ ), eine Neuausgabe von' "Ballade vom Tag, der nicht vorüber ist" ( SZ ),"Wilderer" ( Welt ),' Buch über den Philosophen Moritz Schlick ( FR ) undPedersens "Null" ().