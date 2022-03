9 years. Well, as the characters of my favorite TV series "The Wire" used to say: "You only do two days. That's the day you go in and the day you come out"

I even had a T-shirt with this slogan, but the prison authorities confiscated it, considering the print extremist. - Alexey Navalny (@navalny) March 22, 2022

The minority factor in Russian army is vastly underrated when discussing the course of Ukrainian war. Firstly, ethnic minorities are not so much a minority there. Judging from the casualty lists, minorities are wildly overrepresented on the battlefields as the cannon fodder🧵 pic.twitter.com/PgsN89ZbvY - Kamil Galeev (@kamilkazani) March 23, 2022

Ein russisches Gericht hatauf Weisung Putins zuin einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt. Sollte man dazu anderes zitieren, als die verachtenden Worte, die Nawalny laut Inna Hartwich in derder Richterin an den Kopf warf? "Finden Sie es nicht selbst demütigend, so zu tun, als seien Sie Richter und Staatsanwälte, und in Wahrheit sind Sie, das lediglich das wiedergibt, was man Ihnen am Telefon mitgeteilt hat? Ich hasse eure Mächtigen und verachte euer Rechtssystem." Friedrich Schmidt erläutert in der, was ein Straflager "" ist, zu dem Nawalny verurteilt wurde: "Solche sind fürvorgesehen, die isoliert werden sollen; sie dürfen weniger Geld für Essen und Bedarfsgüter ausgeben, weniger Besuch ihrer Angehörigen empfangen und weniger Päckchen erhalten."Derstagniert. Für die russische Seite ist das eine Niederlage, für die ukrainische ein Erfolg, aber kein Sieg, erklärt Thomas Gutschker in der: "Die Angreifer haben ihre geringe Beweglichkeit mitbezahlt. Die regimetreue russische Zeitungberichtete nach einem Briefing des Verteidigungsministeriums am Sonntag von 9.861 getöteten und 16.153 verwundeten Soldaten. Diese Zahlen lagen weit höher als die bisher einzige offizielle Angabe von Anfang März; da waren 498 Gefallene gemeldet worden. Inzwischen wurde die Zahl aus dem Artikel auf der Internetseite der Zeitung."In diesem Krieg muss die, und der Westen muss das Land auf dem Weg dahin unterstützen, schreibt im. Und der Sieg sei leicht auszumalen: "Er bedeutet, dass die Ukraine einebleibt, die das Recht hat, ihre eigene Führung zu wählen und ihre eigenen Verträge zu schließen. Es wird kein prorussisches Marionettenregime in Kiew geben, es wird keinen anhaltenden ukrainischen Widerstand geben, keine weiteren Kämpfe. Die russische Armee zieht sich über die Grenzen zurück. Vielleicht könnten sich diese Grenzen ändern, oder die Ukraine könnte sich zurverpflichten, aber das müssenentscheiden und dürfen sie sich nicht von Außenstehenden vorschreiben lassen. Vielleicht ist eine internationale Friedenstruppe erforderlich. Was auch immer geschieht, die Ukraine muss gute Gründe für die Annahme haben, dass die russischen Truppen nicht so schnell zurückkehren werden."Einen interessanten Aspekt der russischen Kriegsführung legt der Politologein einem Twitter-Thread offen: Diesind in der russischen Armee - und auch unter den Toten laut ukrainischen Gefallenenlisten - weit überrepräsentiert:Die Nato hat keine Veranlassung, in den Krieg einzugreifen, schreibt der Friedensforscherin der: "Wladimir Putin hat gesagt, der Krieg wäre in dem Moment zu Ende, an dem die Ukraine die umstrittenen Territorien an Russland abtreten undwürde. Es ist - wohlgemerkt - nicht an uns, der Ukraine einen solchen Schritt nahezulegen. Aber wir können auch nicht die Behauptung gelten lassen,hätte die Möglichkeit und die Pflicht, diesen Krieg zu beenden, wenn er nur seine Scheinheiligkeit überwinden würde."Einwird Putin in der Ukraine nicht mehr gelingen. Vielleicht wird die Ukraine irgendwann militärisch besiegt sein, aber was dann? Eine "Normalisierung" wie nach dem Einmarsch in Prag 1968 wird es nicht geben, glaubt der schwedische Autorin der. "Dashat er bereits verloren, und eine längere wirtschaftliche Isolation von Europa, eine Isolation, die sich jetzt mit jedem Tag des Krieges zuspitzt, wird sein Regime schwer treffen. ... Die Zeit arbeitet gegen ihn. Wie so viele politische Diktatoren hat er die Bedeutung der Wirtschaft unterschätzt und sich stärker an militärischer Geopolitik ausgerichtet als an zivilen Märkten. Und Putin hat - wie alle Diktatoren - dieweit unterschätzt, ihr Gezanke und ihre Trägheit als Schwäche und Dekadenz interpretiert. Stattdessen ist es sein großes Russland, das schwach ist und immer schwächer wird. Putin reagiert darauf desperat und in einer Weise, die uns alle betrifft und Europa wie die Welt begreifen lässt, dass unsernun zu Ende ist.Der russische Reporter, jahrelang Kritiker Putins, empfindet ein nagendes Gefühl deram Ukrainekrieg, kann aber nicht genau bestimmen, worin diese bestehen sollte. Wenn er in derdrüber nachdenkt, hält er es mit Recht sogar für: "Wenn irgendwann alle hundertvierzig Millionen Russen niederknien und sich reumütig verneigen, dann heißt das, diebeim Oberbefehlshaber, beim Kriegsminister, bei den Fernsehpropagandisten, beim Drechsler, beim Bäcker und bei der Kindergärtnerin. Und beim Friedensnobelpreisträger, der weiterhin die letzte wahrheitsliebende Zeitung Russlands herausgibt, auf deren Seiten dort, wo das Wort 'Krieg' und andere, von der Zensur verbotene Wörter stehen sollten, Leerstellen in den Zeilen klaffen. Und bei, deren Fernsehsender gesperrt wurde. Und bei, Chefredakteur von Radio 'Echo Moskwy', der dreißig Jahre sendete und nun eingestellt wurde. Und bei Journalisten, Künstlern, Wissenschaftlern, Musikern, Professoren, die aus Russland fliehen mussten. Und beim Oppositionsführer, der zu Kriegsbeginn eigentlich im Gefängnis saß, Arbeitshandschuhe nähte und auf ein Treffen mit seiner Frau Julia wartete, die er seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen hat."Die russische Autorinhat ihr Land nach dem Angriff auf die Ukraine verlassen. Eine Rückkehr will sie im Interview mit deraber nicht ausschließen: "Es wäre aber sicher mit einem gewissen Risiko verbunden. Ich habe mich nie mit politischen Äußerungen vorgedrängt, aber wenn ich gefragt wurde, habe ich immer so geantwortet, wie ich denke. Auch jetzt. Noch will ichzwischen mir und meiner Heimat errichten." Auf erzählt Lena Gorelik, wie es ihr mit ihren russischen Wurzeln derzeit geht.In einem sehr persönlichen Essay fürbeschreibt- er und seine Frau, die Fotografin, haben russische, belarussische und ukrainische Wurzeln - wie sich der Krieg auf ihre Familien, ja selbst auf ihre Ehe auswirkt. Und gelegentlich brichtdurch mit den Deutschen, die die Warnungen der Osteuropäer gegen Putin immer für etwas überkandidelt hielten: "Acht Jahre. So lange tobt der Krieg schon und. Für Gas. Für Erdöl. 80 Jahre Frieden haben wir mit dem ewigen Frieden verwechselt. Nun droht Putin mit einer Atombombe. Jetzt endlich scheint die Realität der Deutschen mit meiner und Annas Wirklichkeit etwas gemein zu haben. Die eigene Bedrohung bewegt die Deutschen zum Handeln. Die potenzielle Vernichtung ganz Europas zeigt ihnen, wie ernst es Putin meint. Es werden politische Konsequenzen gefordert: Energiewende jetzt! Bundeswehr aufrüsten! Wehrpflicht einführen! Deutschland scheint aufgewacht zu sein. Aber es ist zu spät. Wir können Waffen liefern. Wir können humanitäre Hilfe anbieten. Aber."Putins nationalistische Ideologie verdankt sich auch einem programmatischem heißt es in einem nicht gezeichneten Artikel bei, der sich auf Forschungen des Religionssoziologenberuft: "In einer seiner jüngsten Predigten bezeichnete. die Feinde Russlands als 'Kräfte des Bösen'. Putin und Kirill teilen, wie Pollack ausführt, offenbar ein: Russland sei das angegriffene Opfer westlicher Mächte, der Kampf Russlands ein Kampf des Guten gegen das Böse. 'Kultureller Pluralismus, Homosexualität und Meinungsvielfalt gefährden in diesem Weltbild die Identität der russischen Kultur. Russland muss sich schützen und für seineeintreten.'"Außerdem: ist in seiner-Kolumne nicht zufrieden mit dem, er möchte keine Aufrüstung in Deutschland und kritisiert auch die Ukraine: "Leider versprüht einsein tägliches Gift, auch seitens ukrainischer Intellektueller."In derherrscht nicht nur eine horrende Inflation, sondern auch eine Regierung, die Berichterstattung darüber verbietet, schreibt Bülent Mümay in seiner-Kolumne. Und dergeht weiter: "2012 verließen 59 Ärzte die Türkei; 2021 packtenihre Koffer. 2022 waren es allein in den ersten beiden Monaten bereits 353 Ärzte, die nun in anderen Ländern praktizieren. Zum Beispiel."Dieerhalten im Lauf einer Legislaturperiode Hunderte von Millionen Euro an Subventionen. Allein im Haushalt 2022 sindvorgesehen - allerdings nicht für die Erasmus-Stiftung der AfD, berichtet Gareth Joswig in der. Normalerweise stünde der neuen Stiftung seit dieser Legislaturperiode Förderung zu. Ein "breites zivilgesellschaftliches Bündnis" wolle die AfD allerdings, so Joswig (unsere Resümees ): "Im Koalitionsvertrag der Ampel hieß es noch vage, dass man die Finanzierung der politischen Stiftungen rechtlich besser absichern wolle und dies 'aus der Mitte des Parlaments geschehen soll, unter Einbeziehung möglichst aller demokratischen Fraktionen'. Faktisch heißt das offenbar zunächst, dass die AfD außen vor gelassen wird. (...) Die Ausgrenzung ist indes umstritten: Dass die Nichtberücksichtigung angesichts des Gleichheitsgrundsatzesist, ist eher unwahrscheinlich."