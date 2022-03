Einer der am häufigsten retweeteten Artikel ist heute Guy Chazans Bericht überin der- Chazan, der selbst in Lemberg ist, hat mit vielen Einwohnern der Stadt telefoniert: "Mariupol, einst einer der wichtigsten Häfen der Ukraine, ist heute, eine Gespensterstadt." Die Russen scheinen ihren Angriff auf die Stadt abzuschließen und verlangen(die Ukraine weigert sich, meldet etwa die): "Nach tagelangen heftigen Luft- und Artillerieangriffen, die die drei Verteidigungslinien von Mariupol durchbrachen, sind die russischen Truppen nuneingedrungen, wobei schwere Kämpfe in einigen der Haupteinkaufsstraßen und in der Nähe des Theaterplatzes, einem wichtigen Wahrzeichen, gemeldet wurden." stellt auf englisch ein brillantes Gespräch mitüber Putins Krieg online. Krastev plädiert gegenüber seinem Interviewer Lothar Gorris sehr dafür,zu unterstellen - Putin meine, was er sage: "Er. Nach seinem Geschichtsverständnis geschehen Dinge nie spontan. Wenn Menschen demonstrieren, fragt er nicht: Warum sind sie auf der Straße? Er fragt: Wer hat sie geschickt? Wenn wir ihn, wird er uns nicht mehr überraschen."Im Interview mitspricht sich die kanadische Politikwissenschaftlerintrotz aller Gräueltaten im russischen Krieg gegen die Ukraineaus. Sie ist plädiert eher dafür, doppelgleisig zu fahren: "Der Westen kann den Ukrainern möglichst lange und möglichst viele. Leert die Arsenale! Die Mengen an Ausrüstung, die über die Grenzen gehen, erinnern jetzt schon an die Berliner Luftbrücke. Aber es müssen noch mehr werden, denn diese Waffen machen die. Eine Flugverbotszone würde nur begrenzt nutzen, denn der größte Schaden für Zivilisten kommt von Raketen und Artilleriegeschossen. ... Zweitens müssen wir alle glaubhaften Mittelsmänner kontaktieren, um dieund nach Möglichkeiten für eine Waffenruhe zu suchen. So unappetitlich das den moralisch empörten westlichen Öffentlichkeiten auch zu sein scheint: Es ist das, was den Ukrainern am meisten helfen würde."Selten genug stellt die britischemal einen Artikel frei online. Die Lektorin und Verlegerinvon Harper Collins erzählt , wie sie sich zusammen mit ihren Autoren "Kleptopia" ) gegen die britischen Anwaltsfirmen russischer Oligarchen wehren musste, eine jahrelange Belästigung, die für den Verlag und die Autoren nicht nur finanziell, sondern auch psychisch extrem belastend war. "Unbegrenzte Mittel können das bezahlen, was Burgis als 'Legionen von Privatspionen' bezeichnet, die für Oligarchen und andere reiche und mächtige Leute arbeiten. Mikrofone an Telefonen könnenwerden, um vertrauliche Gespräche zu belauschen. An einen Netzwerkdrucker gesendete Daten können abgefangen, Sitzungen auf digitalen Plattformen abgehört werden. Wir haben Entwürfe der Manuskripte mit dreifacher Verschlüsselung ausgetauscht." Der Verlag hat mehrere Millionen Pfund ausgegeben, um die Prozesse durchzustehen. Pike nennt die, mit denen sie zu tun hatte.Deutschland und Russland - ein Thema, das gewiss noch Aufarbeitung erfordert. Barbara Kerneck, Tochter von Sozialdemokraten, die gegen die Nazis kämpften, und lange Russland-Korrespondentin der rechnet mit Linken ab , die lange Zeit Putin in Schutz nahmen: "Hinter dervon Ministerpräsident Bodo Ramelow oder seiner Kollegin Manuela Schwesig vor den russischen Energiebossen steht neben der Gier der Manager einedieser Linken und Sozialdemokraten für die kleinen Leute auf der russischen Straße. Deren Armut und Rechtlosigkeit ist ihnen schnurz. Dafür wird im Gespräch über Putins Unrecht gern mitgekontert: Abu-Ghraib, Guantánamo, Todesstrafe in den USA. Der Whataboutismus ist eine besonders beschränkte Form des Nichtwissenwollens." Auch Reinhard Veser sieht Im Leitartikel derschon wieder die Putin-Verteidiger in den Startlöchern.In der fragt sich der Historikerimmer noch, warum die deutsche Politik so lange an ihremfestgehalten hat. Man soll sich doch noch einmal die wuterfüllten Reden anhören, die Putin kurz vor dem Angriff auf die Ukraine gehalten hat, um ein klareres Bild zu bekommen: "Putin verkörpert die Tragödie, in die er sein Land geführt hat, und das Unglück, das er über die Ukraine gebracht hat. Die, dessen Auflösung anzuerkennen er nicht die Kraft besitzt und dessen Wiedererrichtung als 'Drittes Imperium' er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften betreibt. Dieser Mann verkörpert bis heute das Imperium in seinem innersten und bis heute intakt gebliebenen Kern der Gewalt, des KGB, des sowjetischen In- und Auslandgeheimdienstes, aus dem er hervorgegangen ist. Putin kann sich ein Russland nach und jenseits des Imperiums nicht vorstellen, und die Bewirtschaftung aller in derim 20. Jahrhundert liegenden Traumata ist die Grundlage seines Herrschaftsmodells,."Einen Großmachtkomplex diagnostiziert der Schriftstellerin derauch bei vielen, die sich am liebsten mit Russland vereinen würde. Dummerweise liegt Rumänien dazwischen. "So wie Putin heute meint, die Ukrainer gebe es nicht, weil sie eigentlich Russen seien, so meinen auch die Serben, dieseien nur, das ist wohl der gemeinsame Kern von einem kleinen und dem anderen, dem großen Volk."Im Interview mit dersorgt sich der Militärhistoriker und Selenskij-Beraterauch um die Kulturschätze der Ukraine, die vom Krieg bedroht sind. Darunter das. Putin, davon ist er überzeugt, will dieses Kloster zerstören: "Eine derbefand sich auf dem Gebiet des Höhlenklosters. 1672 wurde dort die erste geschriebene Geschichte Russlands erstellt. Hier wird aber auch das Erbe anderer Völker bewahrt, die auf dem Territorium der Ukraine lebten, zum Beispiel eine riesige Sammlung alten jüdischen religiösen Silbers. In seiner Chronik weist Nestor darauf hin, dass' ist. Die russische Stadt Jaroslawl wurde vom Kiewer Fürsten Jaroslaw dem Weisen gegründet, die Stadt Wladimir vom Kiewer Fürsten Wladimir. Das heißt: Für Putins Bewusstsein ist es ein heiliges Anliegen, Kiew zu besitzen. Das lässt sich in all seinen Artikeln der letzten Jahre nachvollziehen, in denen er seinen Anspruch auf die Ukraine rechtfertigt. ... Er will die Beweise dafür vernichten, dass diewar."Nicht nur Ukrainer fliehen, auchverlassen bekanntlich ihr Land. Gabriel Gavin hat fürin Istanbul mit einigen von ihnen gesprochen : "Sie sind Teil einer wachsenden Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte, die angesichts des wirtschaftlichen Chaos und der politischen Unterdrückung ins Ausland gehen und Europa in einer Weise spalten, wie es seit demnicht mehr der Fall war. In Armenien, einer ehemaligen Sowjetrepublik, in die Russen ohne ausländischen Pass einreisen können, sind nach offiziellen Angaben in den letzten drei Wochen mindestensangekommen, während der Bürgermeister von Tiflis, der Hauptstadt des benachbarten Georgiens, vonberichtete, die allein in seine Stadt kamen."ist nicht nur der wichtigste Sponsor der(mehr dazu hier und hier ). Katar verletzt die Menschenrechte und. Nun musste Wirtschaftsminister Robert Habeck auf dervor den Emiren einen Diener machen, hier der-Bericht.-Autor Klaus Hillenbrand bereitet diese Szene merkliche Pein: "In einem Drecksland um diezu betteln - kann ein Grüner noch tiefer sinken? Doch ein solcher Vorwurf ist allzu billig. Auch wer das Wort 'alternativlos' ablehnt, muss erklären, woher die Energie denn bitte sonst kommen soll, umzu heizen. Die Abhängigkeit von Russland ist jedenfalls nicht den Grünen anzulasten."Oder haben die Grünen nicht doch mit dem zu tun, washeute in derschreibt: "Die Bundesrepublik verfolgte eine. Für die ökologische Opposition der letzten zwanzig Jahre war es immer einfach, nachzu rufen: zuerst aus der als gefährlich empfundenen Atomenergie, dann aus der klimaschädlichen Kohleverstromung. Es war leicht, das Bild einer vollständig regenerativen Energieerzeugung in schönen Farben zu malen." Und das ist nicht der einzige Punkt: "In die Kategorie geopolitische Vergessenheit gehört auch die lang anhaltendedes Landes."