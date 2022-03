I have translated and added subtitles to the latest video speech by Vladimir Putin from two hours ago. Please don't let it go in vain - I want everyone to see what a speech of true fascism looks like.



No further comment needed, it's all here, in his speech pic.twitter.com/QEzsG9BODX - Michael Elgort 🤍❤️🤍🇺🇦✡️ (@just_whatever) March 16, 2022

Was richtet der Krieg in der Ukraine an? Im neuen stern gibt es Einordnungen von Harald Welzer, Alice Schwarzer, Richard David Precht, Daniel Barenboim und Diana Kinnert. Ab morgen am Kiosk und heute schon bei stern PLUS: https://t.co/OKbBCeBXFv pic.twitter.com/vxzSQPe823 - stern (@sternde) March 16, 2022

gegen die Ukraine geht in die vierte Woche. Am stärksten unter Beschuss ist die Hafenstadt. Ein Theater wurde beschossen, in dem Zivilisten Schutz suchten. Über Opfer ist noch nichts bekannt ( mehr etwa im). Die Agenturhat alsReporter in Mariupol. Ihr Bericht (der noch nicht nicht auf den Beschuss des Theaters eingeht) und ihre Fotos dokumentieren das. Kinder und Erwachsene müssen inbeerdigt werden, berichten Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka und Lori Hinnant: "Der Tod ist überall. Lokale Beamte haben mehr als 2.500 Tote während der Belagerung gezählt, aber viele Leichen können wegen desnicht gezählt werden. Sie haben die Familien angewiesen, ihre Totenzu lassen, weil es zu gefährlich ist, Beerdigungen abzuhalten. Viele der von derdokumentierten Todesfälle betrafen, obwohl Russland behauptet, dass keine Zivilisten angegriffen worden seien."Die Meldungen sind widersprüchlich. Einerseits deute sich einean, berichten einige Reporter in der, ein Neutralitätsstatus für die Ukraine (Link über diesen Tweet ).Andererseits hieltgestern eine weitere seiner durchgedrehten Reden (Beobachtern fiel auf, dass er dabei den linken Arm nicht bewegt), diesmal verspricht er, mit dem "" im eigenen Land aufzuräumen:Ein Übeltäter haut dir die Nase ein. Dann bietet er an, gegen 500 Euro davon abzulassen. OderIdee von einem "Kompromiss"?Angesichts(die sich schlecht als "Kompromiss" bezeichnen lassen), schreibt der Politologebei: "Der Krieg geht also weiter, und er befindet sich sogar noch in der. Der Krieg um die Städte hat gerade erst begonnen, in Mariupol, Charkiw, morgen in Odessa und, als ultimatives Ziel, in der Hauptstadt Kiew. Wladimir Putin hatgewonnen, die es ihm erlauben würde, am Verhandlungstisch versöhnlicher zu sein."Der Krieg hat diein noch nie gesehener Weise geeint, schreiben die Reporter der: "Kriege bringen Zerstörung und Tod, aber sie können auch diefür Generationen danach prägen. Seit dem Einmarsch der Russen haben die Ukrainer zusammengehalten wie vielleicht noch nie zuvor in den drei Jahrzehnten ihrer Unabhängigkeit, und auch nur selten in einer Geschichte, die von schrecklichen Widrigkeiten und Fremdherrschaft geprägt war."In einemEssay von peinlich akademischer Gewundenheit lässt der Soziologedie Ukraine nebenbei fallen. Der Westen müsse einsehen, dass seine Idee von Fortschritt und Demokratiesein, schreibt er: "Das westliche Modell lässt sich offenbar nicht ohne Weiteres inexportieren, schon gar nicht mit militärischer Intervention." Für Reckwitz erweist sich der Westen ohnehin alsin einer Welt, die sich seinen Begriffen nicht fügt: "Offen ist aber die Frage, ob das, was wir den Westen nennen, zu einem solchen neuen, hochgerüsteten Systemwettbewerb künftig bereit und in der Lage ist. Denn der Westen ist selbst einohne Ewigkeitsgeltung."Ebenfalls in derattackiert Adam Soboczynskiund andere Autoren, die eine Schließung des ukrainischen Luftraums fordern - dies käme eine Intervention der Nato gleich, warnt Soczynski und rät schon aus Verantwortungsethik zu weiterem Zusehen: "Es ist nicht auszuschließen, dassfolgen, dass Städte ausgehungert, dass chemische oder biologische Waffen eingesetzt werden. Das Leid vor unseren Augen würde unermesslich, das militärische Nichtstun dürfte zunehmend als Skandal gewertet werden, die Forderung, den Himmel zu schließen, könnte immer drängender werden, immer plausibler klingen, moralisch immer zwingender erscheinen. Und zwar selbst dann, wenn der Effekt eines Eingriffs noch zerstörerischer und, verantwortungsethisch besehen,wäre."Thomas Gutschker kann in derübrigens beruhigen: Nato-Chef Stoltenberg habe indirekt klargestellt, dass die Nato nicht mal beiintervenieren werde.An einemhatin einem von der übernommenen Artikel auskeinen Zweifel. Mehr noch: Der Krieg könnte eine "" bedeuten, schon jetzt habe er nicht nur denvon Bolsonaro bis Trump geschadet, sondern sei auch eine "" mit Blick auf Taiwan. Nicht zuletzt begrüßt er die Entscheidung "der Biden-Administration,auszurufen und bei der Überführung polnischer Kampfflugzeuge nicht zu helfen. … Die Regierung hat in einer Zeit der Gefühlswallungen einen kühlen Kopf bewahrt. Es ist viel besser, wenn die Ukrainer die Russenbesiegen, wodurch Moskau die Ausrede abhandenkommt, die Nato habe sie angegriffen. Vor allem würden die polnischen MiG die ukrainische Kampfkraft nicht wesentlich erhöhen. Viel wichtiger ist ein kontinuierlicher Nachschub an Javelins, Stinger, TB2-Kampfdrohnen, medizinischer Versorgung, Kommunikationsausrüstung. Ich gehe davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte bereits von, die von außerhalb der Ukraine aus operieren, Informationen bekommen."Die gebildete Schicht und diehaben längst begriffen, dass dieser Kriegwird, glaubt der Moskauer Historiker und Theologeim: "Viele begreifen auch, dass fast die gesamte lange Regierungszeit Putins gescheitert ist. Von seiner Äußerung über den Zerfall der UdSSR als größte geopolitische Tragödie des 20. Jahrhunderts aus dem Jahre 2004 bis zum Krieg in der Ukraine im März 2022 zieht sich. Nun droht dieser Faden jeden Moment zu zerreißen. Die Politik des '' und der Wiedergeburt von 'Groß-Russland' erleidet gerade auf den Feldern der Ukraine ihren totalen Zusammenbruch, ihren. Nachdem Putin sowohl in diesem Moment in der Ukraine als auch in seiner langjährigen Politik eines bolschewistisch-tschekistischen Reenactments ein vollständiges Debakel erlitten hat, muss er zweifellos. Russland kann nicht von einem politischen Bankrotteur regiert werden. Das Experiment der Errichtung einer 'Machtvertikalen', der Austausch der Demokratie durch eine Autokratie, endete nicht mit der Blüte des Landes, sondern in einem."Ganz gleich, wie der Krieg ausgeht, für Putin wird er mit einerenden, meint auch Gustav Seibt in der. Aber was kommt dann? "Russland kennt eine, der Palastrevolution, auf die nun einige Beobachter hoffen. Doch darauf kann sich eine Strategie nicht verlassen, zumal Kenner Russlands vor Zuversicht warnen. Dazu kommt ein Problem, das sich erst in jüngster Zeit durch ein, das sich in Gerichtshöfen und Prozessen manifestiert, dramatisiert hat: Gestürzten Tyrannen fehlt die frühere Möglichkeit eines Exils, sie müssen fürchten, vor Gericht gestellt zu werden und das Ende von Slobodan Milošević zu nehmen. Im Falle Putins hat derseine Ermittlungen schon begonnen. Das ist, so sehr man die Verrechtlichung internationaler Beziehungen begrüßen mag, für einen gewaltfreien Ausgang seiner Herrschaft kein gutes Omen." Viel "heiße Luft" erlebt Alexander Menden bei einemfür die Ukraine mit dem Motto "Nein zum Krieg!" auf der Lit.Cologne , bei dem unter anderemundeineüber der Ukraine forderten: "Es ist fast, als sei im Laufe der Debatte aus dem 'Nein zum Krieg' ein '' geworden. Und es bleibtüberlassen, auf das hinzuweisen, was im Vergleich überaus gemäßigt klingende Militär-Pensionäre in deutschen Talkshows seit Wochen sagen: dass die Risiken einer von der Nato implementierten Flugverbotszone auch die Bombardierung russischer Flugabwehrpositionen einschließen könnte und die, selbst die konventionelle, unkalkulierbar wäre. Das, das sich in emotionalen und undurchdachten Forderungen nach einem Eintritt der Nato in den Krieg Bahn bricht, steht seltsam quer zur eigentlichen Intention des Abends."In einem offenen Brief forderten ukrainische Intellektuelle Deutschland dazu auf, sich demgegen Russland anzuschließen - mit dem Verweis auf die Verbrechen von Wehrmacht und SS an der slawischen und jüdischen Bevölkerung im. Eine "historisch-moralische Aufladung der Debatte" bringt aber niemanden weiter, meint Malte Lehming im- auch Russen fielen deutschen Verbrechen zum Opfer, erinnert er: "Fast jede Familie in den baltischen Staaten, der Ukraine, Russland und Belarus wurde vom Krieg berührt. Insgesamt kamen dort 27 Millionen Menschen ums Leben, etwa 7,4 Millionen Zivilisten wurden umgebracht. In Stalingrad wurde bei minus 40 Grad zum Teil mit Spaten und Messern gekämpft. Und nur der Vollständigkeit halber: Bei Leningrad wurde derdurch eine deutsche Handgranate schwer verwundet,während der Belagerung, sein Bruder starb an Diphterie."In seinem Kriegstagebuch aus Charkiw in der schreibt der ukrainische Schriftstellerüber die Angst vor Angriffen aufund den Beschuss ziviler Einrichtungen: "Eine russische Frau erklärt in ihren Kommentaren zu einem Youtube-Video, warum russische Raketen und Flugkörper Kindergärten, Krankenhäuser und Wohngebäude treffen. 'Was wollt ihr?', schreibt sie. 'Es ist schließlich ein Krieg. Raketen könnentreffen.'" In ihrem ukrainischen Tagebuch in der SZ schreibtindes von der Wiederaufnahme des Online-Unterrichts,und positiven Corona-Tests: "So was Unpassendes, denke ich,."Außerdem: Dass dieausgerechnet jetzt ausfällt, ist im Zeichen des Ukraine-Kriegs ein bitterer Verlust, schreibt Andreas Platthaus im Leitartikel der: "Denn die Leipziger Buchmesse hatte sich seit ihrer Rettung vor dem drohenden Untergang nach der deutschen Wiedervereinigung alsetabliert - gerade auch in Abgrenzung zur viel größeren Konkurrenz in Frankfurt."