Gestern hieltper Videozuschaltung seine Rede im Bundestag, sie beginnt etwa bei Minute 7:12 des Videos:Eine der bemerkenswertesten Passagen lautet: "Jedes Jahr wiederholen die Politiker ''. Und jetzt sehen wir, dass diese Worte einfach nichts wert sind. In Europa wird ein Volk vernichtet." Der Bundestag ging nach ein paar würdigen Worten der stellvertretenden Sprecherin Katrin Göring-Eckardtüber und wird dafür in den Medien scharf kritisiert. Es hätte nach der Rede im Bundestag debattiert werden sollen, meint Robin Alexander in der: "war von Selenski direkt angesprochen worden. Warum stand er nicht auf und erläuterte seinen Zwiespalt: alles zur Unterstützung der Freiheitskämpfer tun zu wollen und doch diein jedem Fall vermeiden zu wollen? Warum sprachnicht von seinem Dilemma: weiter täglichüberweisen zu müssen, weil er fürchtet, die Bundesbürger trügen den beim Stopp des Gases absehbaren Einbruch von Wirtschaftswachstum und Sozialleistungen nicht mit?"Auch Sabine am Orde nennt dasder Ampel auf Routine in derbeschämend, auch wenn sie die Regierung inhaltlich stützt: "Das Nein zu Selenskis Forderung, dass die Nato über der Ukraine eineeinsetzt, ist ebenso richtig wie das Nein zu einer 'Friedensmission' des Bündnisses, wie es Polen gerade vorgeschlagen hat." Resümiert wird die Rede von Gareth Joswig. Simon Strauss fragt in der: "Was hätte es den deutschen Bundeskanzler gekostet, nach Selenskis Rede aufzustehen und eine sogenannte Kurzintervention zu machen? Ein paar Worte der Anerkennung zu finden, möglicherweise sogar der Bewunderung?" Stefan Laurin hält bei denfürs Protokoll fest, dass eine Debattegefordert wurde: "Der CDU-Fraktionsvorsitzendesprach aus, was Millionen Bürger denken: 'Ich bin damit nicht einverstanden.' Die Ampel lehnte seine Forderung nach einer Debatte ab. Während Mariopol und Kiew unter Beschuss stehen geht in Berlin das Alltagsgeschäft weiter."Trotz der Weigerung, direkt in den Krieg einzutreten, hat der Westen mit seinerund indirekten Unterstützung der Ukraine Erfolg, meint Nikolas Busse in der: "Die westlichen Waffenlieferungen haben ihre Kampfkraft ohne Frage gesteigert. Das sollte man. Putin wäre seinen völkerrechtswidrigen Zielen schon viel näher, hätten alle westlichen Regierungen so mit der Bewaffnung Kiews gezögert wie die deutsche."AuchRede an die Russen und sein Bestehen auf den Fakten gehört zu den Ereignissen, die den historischen Moment markieren:Hat Putins stockender Feldzug bereits seinen "" erreicht, fragt Thomas Gutschker in derund bezieht sich dabei auf einen Begriff des Kriegstheoretikers: "er hatte dabeivon 1812 vor Augen. Clausewitz sah dessen Einmarsch in Moskau als Kulminationspunkt: Was aussah wie ein Sieg, stellte sich alsheraus. Napoleon hatte achtzig Prozent seiner Armee verloren und musste auf dem Rückmarsch froh sein, dass er seine eigene Haut retten konnte."Beim EU-Gipfel in Versailles bestand die Chance, die EU näher zu einer "" zu führen, kritisierenundnochmals in der: "Deutschland, Frankreich, Polen und die baltischen Staaten müssen eine verstärkteeingehen, wenn nötig auch im Bereich der nuklearen Rüstung.muss wieder enger an die durch den Brexit leichtsinnig verspielte politische Schicksalsgemeinschaft Europas heranrücken. Ein verstärkter Schutz vor Russland bedeutet aber auch, dass den Trojanischen Pferden Putins, wieund Vučićs Serbien, entschlossener entgegengetreten werden sollte."Die investigative Website stellt auf einer interaktiven Karte alle verifizierten Berichte überzusammen und arbeitet dabei mit einer Gruppe freiwilliger Rechercheure: "Das 'Global Authentication Project' besteht aus einer großen Gemeinschaft von, die Bellingcat bei der Recherche durch strukturierte Aufgaben und Feedback unterstützen. Für diese Datenzusammentsllung arbeiten wir mit vielen Personen zusammen, die die ukrainische Sprache beherrschen, und mit anderen, die über lokales Hintergrundwissen zu den Ereignissen und Orten verfügen, die auf der Karte zu sehen sind. Weitere Teilnehmer sind Personen, die sich mitundauskennen, wobei alle Beiträge von-Forschern überprüft werden." Mehr zu den Open-Source-Rechercheuren beiüber Russland: Die Speicher laufen voll, berichtet Oliver Nickel bei: "Cloud-Provider, die zu großen Teilen aus den USA und anderen Nationen stammen, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben, haben sich aus dem Land zurückgezogen. Zudem werden Storage-Hardware, Festplatten, SSDs und Rackserver nicht mehr an das Land verkauft. Deshalb denkt Russland wohl bereits etwa darüber nach,von Unternehmen zu enteignen und für eigene Zwecke in das öffentliche Netz zu integrieren."Russland wird sich anhalten, ruft der ukrainische Menschenrechtsaktivist und ehemalige Präsident der ukrainischen PEN,beidem Westen entgegen. "Wie viele Tote braucht es noch, bis die Welt begreift: Putin wird an der ukrainisch-polnischen Grenzeund deshalb ist es Europa selbst, das sich verteidigen muss! Weil diebedroht ist. Dementsprechend sollte Hilfe für die Ukraine, vor allem, einen ähnlichen Umfang haben wie das Leih- und Pachtgesetz, unter dem die Alliierten im Zweiten Weltkrieg Waffen und anderes kriegswichtiges Material an Staaten lieferten, die gegen die Achsenmächte kämpften. Und es sollte Schluss sein mit der Befürchtung, Putin durch das Angebot von Kampfjetlieferungen an die Ukraine oder die Verhängung einer Flugverbotszone noch mehr zu verärgern. Hat er denn die früheren Versuche, ihn zu verstehen, und all die Gesten der Beschwichtigung honoriert?""Mein Land ist krank" - helfen wird ihm nur deroder die "langsame und", schreibt aus dem schwedischen Exil in derder russische Journalist, der vor kurzem noch für den russischen Sendertätig war. Hoffnungen, wenn auch keine großen, setzt er auf diegegen Russland. Aber: "Einer der Gründe für dieder Sanktionen ist … die Tatsache, dass die Mehrheit der Russen - mit Ausnahme von Moskau und Sankt Petersburg - ein Leben im Wohlstand einfach nie kannte. Einer Familie in der Provinz wird es zunächst vielleicht gar nicht auffallen, wieund der Gemüseeinkauf in einem Discounter durch die Bewirtschaftung eines Gemüsegartens ersetzt werden. Das alles ist ja nichts Neues. Ein großer Teil der russischen Gesellschaft, nostalgisch für die, hat keine Angst vor Armut, sondern vor Verantwortung, sich ein eigenes Bild von der Welt zu machen."Die russische Schriftstellerin ist vergangene Woche mit ihrem Mann aus Moskau. In der hofft sie auf einen: "Doch schon heute, da die ganze Welt noch unter Schock steht, wissen wir eines mit Sicherheit: Eines Tages wird man diesen Mann vor Gericht stellen. Der Prozess gegen ihn wird in die Geschichte eingehen wie dieund das Kriegsverbrechertribunal von Den Haag. Ob er noch zu Lebzeiten des Verbrechers stattfinden wird oder erst nach seinem Tod, das wissen wir nicht."Auchbefindet sich an einem Wendepunkt und muss entscheiden, ob es sich wirklich anstellen will, analysiert Julian Borger imeinige Stunden vor einem Gespräch Joe Bidens mit Xi Jinping: "Die deutsche-Zeitung berichtete , der russische Außenministersei am Donnerstag auf dem Weg nach Peking gewesen, habe aber aus unbekannten Gründenund sei nach Moskau zurückgekehrt. Ein US-Beamter bestätigte den Vorfall, wies aber darauf hin, dass es noch zu früh sei, um dieeinzuschätzen, und spekulierte, dass China 'vielleichtherunterspielen' wolle."Ist diein diesen Zeiten nichts anderes als "", fragt die Philosophinin der. Nein, im Sinne der Friedensethik sollten wir eher lernen"der Ideologie von denundzu misstrauen - und die energie-, außen- und sicherheitspolitischen Kontexte ins Auge zu fassen, in denen der Bundestag die Waffenlieferungen beschlossen hat. Dazu gehören: die fortgesetzten Öl- undmit Russland; die vagen Versprechen an die Ukraine auf eine Nato- und EU-Mitgliedschaft, die niemand einlösen will. In diesen weiteren Kontexten lassen sich die Waffenlieferungen nicht mehr ohne weiteres alsmit dem ukrainischen Freiheitskampf bejubeln. Sie stellen sich eher alsdar, damit die Ukraine auch weiterhin das russische Öl und Gas durch ihr Territorium fließen lässt - und nicht die Leitungen zerstört, um Putin die Kriegsgelder abzuschneiden. Mit unseren Energiegeschäften mit Russland und unseren Waffenlieferungen an die Ukraine tragen wir dazu bei, dass der Krieg noch lange fortgesetzt werden kann."Außerdem: US-Außenministerdämpft Hoffnungen auf eine berichtet James Politi in der. Im Feuilleton-Aufmacher deranalysieren Christine Dössel und Gerhard Matzig dieim Krieg. "Hat die Welt es versäumt, denzuzuhören, weil sie mit ihren Erfahrungen zu einem Kapitel der Geschichte gehörten, das als abgeschlossen galt?", fragt Andrian Kreye in derCynthia Lazaroff, Veteranin der sogenannten Track II Diplomacy im Kalten Krieg, der nicht-staatlichen Diplomatie. Ja, meint sie und fordert nach dem Krieg in der Ukraine müsse sich "sich eineformieren." "Ist dem Frieden gedient, wenn wir kulturelle undnach Russland abbauen?", fragt der Kommunikationswissenschaftler Michael Brüggemann im. Im Interview mit Sarah Pines setzt der Philosophzum Rundumschlag gegenundan.