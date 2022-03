1/8 The prosecutor asked for 13 years in a strict regime colony for me. - Alexey Navalny (@navalny) March 15, 2022

Seitkämpft die Ukraine nun um ihr Überleben. Präsidentnennt die Verhandlungen mittlerweile realistischer. Von ihrem riskanten Besuch in Kiew bringen die drei europäischen Regierungschefs Mateusz Morawiecki, Janez Janša und Petr Fiala den Vorschlag einer Nato-Friedensmission mit. Die wichtigsten Ereignisse hier oder hier , die so mutig im russischen Staatsfernsehen gegen den Krieg protestierte, wurde zu einer ersten Geldstrafe von 30.000 Rubel verdonnert, umgerechnet 225 Euro. Dem letzten Oppositonspolitkerdrohen dagegen weitere Jahre im Gefängnis:In derschildert der russische Autor, wie er ein einziges Mal wagte, an einer Demonstration in Moskau teilzunehmen und natürlich prompt festgenommen, vor Gericht gestellt und zu einer Geldstrafe verurteilt wurde: "Viele Tausende verhaftete Kriegsgegner haben dieses, es ist kein Problem - außer vielleicht für Studenten, weil die Universitäten danach oft versuchen, sie zu exmatrikulieren. Die. Auf diejenigen, die nicht aufhören, warten härtere und selektive Repressionen. Für die wiederholte Teilnahme an einer Demonstration wird zumindest eine hohe Geldstrafe verhängt (umgerechnet ungefähr tausend Euro, die genaue Summe schwankt, weil der Euro-Kurs ständig steigt) oder dreißig Tage Arrest." Und dann kommen Schikanen: "Polizisten rufen oft an oder kommen zu einem nach Hause. Es sind sinnlose Anrufe und Besuche, die nur." Einen Einblick in das russische Gefängnissystem gibt Judith Pallot imIm-Interview mit Sonja Zekri rückt der in London lebende russische Journalistvon seiner bisherigen These ab, dersei unter Wladimir Putin die: "Die mächtigste Institution Russlands ist inzwischen. Der FSB hat sich zu viele Pannen geleistet. Sein Aufstieg hing damit zusammen, dass ervor demokratischen Bestrebungen in den ehemaligen Sowjetrepubliken sichern sollte, sogenannten 'farbigen Revolutionen' wie in Georgien oder der Ukraine. Aber er war darin. Putin kommt aus dem sowjetischen Geheimdienst KGB, er fühlte sich diesen Leuten verbunden und hielt lange an ihnen fest. Erst im Jahr 2014 hat er begriffen, wie schlecht der FSB arbeitet. Der Einsatz in der Ukraine war ein echtes Desaster."Selenski kämpft an der Spitze einer geeinten Nation und Putin muss von jedem Armee-Offizier fürchten, umgebracht zu werden, umreißt die unerwartet gute Lage in der. Er muss sich zusammenreißen, um nicht voreilig zu frohlocken. Aber: "Hier ist, die niemand kommen sah, schon gar nicht Russland und China.setzte auf seinen eigenen Impfstoff gegen Covid-19, eine Politik der Null-Toleranz und sofortige Quarantäne, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Aber die chinesischen Impfstoffe scheinen weniger effektiv als andere. Und weil das Quarantäne-System dem Land wenig Grundimmunität verschafft hat, verbreitet sich das Virus dort jetzt. Wie dieam Dienstag berichtete: 'Zig Millionen Einwohner sind wegen eines Ausbruchs der Omikron-Variante in den chinesischen Provinzen und Städten, darunter. Der Verbindungen zwischen den Städten sind gekappt, Einkaufszentren geschlossen und die Produktion gestoppt.' Was heißt das? Es stranguliert die Nachfrage und den Preis von Rohöl - der nach einem Hoch von 130 Dollar pro Barrel am Dienstag unter 100 fiel."Leider übersehen haben wir gestern das Gespräch mit den ukrainischen Schriftstellernundin der Literaturbeilage der. Sniadanko sagt darin etwa: "Immer wieder wurde darüber diskutiert, obsei oder nicht. Jetzt zeigt sich:für ihr Land, die Intellektuellen genauso wie die Fabrikarbeiter. Genau darin konstituiert sich die politische Nation. Dass wir schon so weit sind, erstaunt mich selbst." Und Andruchowytsch ergänzt: "Die ukrainische Gesellschaft repräsentiert eine fundamental- wobei ich nicht einmal sicher bin, ob es in Russland so etwas wie eine Gesellschaft überhaupt noch gibt. Von dem, was sich in den Neunzigern relativ frei entwickeln konnte, sind nur noch Scherben übrig. Oppositionelle sind im Ausland oder im Gefängnis. Die Ukraine ist das Gegenteil davon. Sie ist ein Land, in dem dieist als die Machthaber und die Politik entscheidend gestaltet."Aufläuft gerade eine - viel zu kurze - Dokumentation über den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. In derblickt Frank Nienhuysen auf Selenskis engeren Beraterkreis, der vor Beginn des Krieges noch als ein Zirkel von Jungs verspottet wurde, "die wissen,".Seit den ersten Tagen der russischen Invasion spricht der ukrainische Präsidentdavon, dass Russlands Agierenträgt. Im pflichtet ihm der Reporterbei (der über den Völkermord der Hutu an den Tutsi in Ruanda den berühmten Bericht "Wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir morgen mit unseren Familien umgebracht werden" verfasste). Denn Putin gehe es doch erklärtermaßen darum, die Ukraine als unabhängige Nation und Kultur auszulöschen: "Im Völkerrecht hat der Straftatbestand des Genozids nicht unbedingt mit demzu tun. Vielmehr ist er gemäß der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes definiert durch as."In derreagiert der Politikwissenschaftlerauf einen Text des Historikers unser Resümee ) und stellt sich klar gegen eine, was für ihn einen Kriegseintritt der Nato bedeuten würde. Aber er beharrt vor allem auf dem Unterschied zwischen unheroischen und postheroischen Gesellschaften: "sind solche mit: Sie haben eine strukturelle Neigung, mit der jungen Generation vorsichtig umzugehen. Wo die Geburtenrate hingegen sehr hoch ist, haben wir es häufig mitzu tun. Derist dafür ein Beispiel, der Iran der Achtzigerjahre war ein weiteres, einige afrikanische und arabische Länder sind es bis heute. Israel ist ein Ausnahmefall: eine gezwungenermaßen heroische Gesellschaft, die mit der jungen Generation sorgfältig umgeht - dadurch, dass sie sich permanent die modernste Ausrüstung verschafft."In ihrem ukrainischen Tagebuch in derberichtet, wie das russische Staatsfernsehen die ukrainische Flüchtlingen als Heerscharen von Neonazis denunziert, die nach Berlin marschierten: "formuliert?"