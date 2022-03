Tizian, Junge Frau mit Federhut, um 1536, Eremitage





"Porträt einer jungen Frau mit Federhut" kann derzeit in der wunderbaren Ausstellung "Tizian und das Bild der Frau im sechzehnten Jahrhundert in Venedig" im Mailänder Palazzo Reale bewundert werden. Es ist eine, die das Bild vor wenigen Tagen zurückhaben wollte, nur, um dann zurückzurudern. Cleverer Schachzug, findet Karen Krüger in der. Jetzt loben in der italienischen Presse alle den Leihgeber! "Viele der Museumsbesucher, die jetzt in den Palazzo Reale kommen und vor der 'Jungen Frau mit Federhut' ihre Smartphones zücken, fotografieren keine 'Geisel des kalten Krieges' mehr, sondern eine '' - auch so nennt die italienischen Presse jetzt das Bild. Das alles spielt natürlich Putin-Verstehern in die Hände, derer es erschreckend viele in Italien gibt. ... Täglich gibt es im Fernsehen mindestens eine Talkshow, in der Verständnis für die 'russischen Gründe' gezeigt wird und Sätze fallen wie 'Die Wahrheit ist nie so, wie es scheint'. Es wird für die '' der Ukraine plädiert und eine moralische Pflicht zur Aufgabe behauptet. Nur sie könne weiteres Leid verhindern. Waffenlieferungen und Russland-Sanktionen? Das könne man sich sparen.."Währenddessen versuchenihre Kunstgegenstände vor Zerstörung und Plünderung zu schützen: Laut bittet "World Heritage Watch" um-Kritiker Hanno Rauterberg badet in Berlin in einer-Immersion: Seerosen und Lichtgewässer über ihm, unter ihm und um ihn herum. In Leipzig hat man das mit einem Schlachtengemälde vonprobiert, "aufgeführt in einem Kraftwerk der Gründerzeit. Wo einst Dampf zischte, prasselt nun die Sintflut über Wände und Boden, der Turm zu Babel zerbirst unter großem Getöse, dann rufen die Hörner zum Krieg,in eine Grube, man sieht, man hört die Druckmaschinen der Reformation, ein mächtiger Kahn treibt heran, als sei es die Arche Noah, und überhaupt will das Strudeln der Szenen, das entfesselte Treiben der Bilder kein Ende kennen. ..., verstehen nicht weiter wichtig." Und doch, so Rauterberg, ist das neu und interessant: "Es gibt hier keine Zentralperspektive, diese Erfindung der Renaissance, mit der sich Raum und Welt ordnen ließen. Vielmehr muss der Blick schweifen, und stets hat man auch die anderen Besucher im Blick, die ihrerseits um sich schauen, um bloß nichts zu verpassen. ... Keine Passivität, keine Berieselung: Das überschreitende Prinzip der Immersion provoziert, und spätestens damit findet die Idee der Ästhetik zu ihren Ursprüngen zurück, ausgerechnet im medialisierten Medium Kunst. So war sie ja seit dem 18. Jahrhundert gemeint gewesen: Ästhetik als eine Form der."Besprochen werden außerdem die Ausstellungen mit Arbeitenin Berlin ( Tsp ) und die New Yorker Ausstellung "A Female Gaze: Seven Decades of Women Street" in der Howard Greenberg Gallery ( hyperallergic ).