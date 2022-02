Die estnisch-finnische Autorin beschreibt in einem beeindruckenden Text für die, was "" ist - und uns hoffentlich nicht bevorsteht: eine, inklusive willfähriger Medien, Bildungsinstitute und Kulturschaffender: "Aus estnischem Blickwinkel ist das alles schwer zu verstehen, denn das unter sowjetischer Besatzung lebende kleine Volk hatte keine andere Möglichkeit, als den Gesetzen der Diktatur zu folgen. Finnland dagegen war eine unabhängige westliche Demokratie, in der die Bürger ihre Entscheidungsträger in freien Wahlen bestimmten. Und für die Finnlandisierung bedurfte es nicht einmal irgendwelcher Gesetze: Jede Aktion, die sich gegen den Geist der sowjetischen Freundschaft richtete, scheiterteoder Strafen. Der Konsens war robust, die Reinwaschung der UdSSR Landessitte." In den Mentalitäten, so Oksanen, ist die Finnlandisierung bis heute tief verinnerlicht.Diehat gegenübervor Gericht einen Teilerfolg errungen, berichtet unter anderem Christian Rath in der. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) lehnte Klagen gegen den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus ab. Die EU darf Geldvergaben an die Bedingung knüpfen, dassdamit umgegangen wird: "Die EU habe das Recht, einen Mechanismus zumzu beschließen, so die Richter:innen. Das Ziel der neuen Verordnung sei nicht die Beseitigung von rechtsstaatlichen Mängeln in den Mitgliedstaaten, sondern der Schutz derder EU. Das Geld aus Brüssel soll dafür ausgegeben werden, wofür es vorgesehen ist. Wenn in einem bestimmten Staat das EU-Geld vor allem angehe und es in diesem Staat keine unabhängige gerichtliche Kontrolle gebe, dann wären zugleich die finanziellen Interessen der EU verletzt.""Rechtlich haben die beiden klagenden Staaten Polen und Ungarn eineerlitten", freut sich Thomas Kirchner in dernach der Niederlage von Polen und Ungarn vor dem EUGH: "Ja, die EU kann ihren Haushalt dagegen schützen, dass in Mitgliedstaaten gegen das Prinzip derverstoßen wird. Denn gerade in der Vergabe von Geld konkretisiert sich der 'tragende Grundsatz der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten'. Und ja, der neue Mechanismus ist ein zulässiger Ersatz für das Artikel-7-Verfahren, das eigentlich dazu vorgesehen ist,abgleitende Staaten zu stoppen. Er hat laut Urteil andere Ziele, einen anderen Gegenstand. Das Artikel-7-Verfahren ist letztlich ein zahnloser Tiger, weil Sanktionen nur einstimmig verhängt werden können. Deshalb verwenden die EU-Staaten nun das." Jetzt müsste nurkommen und ihre Vertragsverletzungsverfahren endlich selbst ernst nehmen, fordert Kirchner.Während inStrafkolonie ein neuer farcenhafter Prozess gegen den deutlich abgemagerten Regimegegner geführt wird (es drohen ihm weitere 15 Jahre Gefängnis, unser Resümee ), haben Nawalnys Anhänger neues Material überam Schwarzen Meer gefunden, berichtet Kerstin Hom in der: "Dokumentiert sind eine Bar, ein Schwimmbad, ein Bad, ein Schlafzimmer und ein Salon mit vergoldetem Stuck, Deckenfresken, Seidentapeten und bestückt mit Louis-quatorze- sowie, außerdem eine Orientbar mit. Allgegenwärtigebekräftigen, dass der Palast als Präsidentenresidenz und keineswegs, wie der Kreml nach der Publikation des Films behauptete, als Luxushotel konzipiert war."Die neuen Fotos sind hier zu sehen - und in diesem Video: