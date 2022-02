Sensationelle Kinder: "Alcarràs" von Carla Simón

Derder in diesem Jahr mit ihrem Hauptprogramm frühzeitig zu Ende gegangenengeht an "Alcarràs" von hier alle Auszeichnungen auf einen Blick). Der Film handelt von einer Familie, die in Südkatalonien eine Pfirsichplantage bewirtschaftet und sich gegen deren eigentliche Eigentümer behaupten muss. "Ein bisschen wie an die Leine genommen", fühlt sich Till Kadritzke () von diesem Film, doch "die Kinder in diesem Wettbewerbsbeitrag sind eine Sensation", schreibt Janick Nolting in einer Notiz auf. Zugängliches Kino, das wohl vor allem deshalb und wegen seiner Thematik ausgezeichnet wurde, findet Katja Nicodemus auf. Doch immerhin zugute halten muss man der Jury, dass sie mit ihren Entscheidungen "diegewürdigt" habe, darunter auch den Koreanerund. Nicodemus' Fazit des Jahrgangs: "Es war ein Wettbewerb, bei dem sich die Außenseiter, Eigenbrötler und interessanten Nervensägen rar machten. Womöglich hätte man aus dem Gesamtprogrammim besten Sinne finden und im Bärenrennen platzieren können."Generell ist die Berlinale in der Krise, lässt sich fast allen Betrachtungen zum Festival entnehmen. Nicht nur wegen der Pandemie, die ihr nun schon zweimal zugesetzt hat, auch wenn sie sich "mit" behauptet hat, schreibt Andreas Kilb in der. "Das, zumal jenes aus Amerika und Fernost, ist kein selbstverständlicher Gast mehr in Berlin. Auch die Streamingdienste, die einen immer größeren Teil des Marktes beherrschen, zeigen ihre besten Produktionen nicht auf der Berlinale. Die Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und der Programmleiter Carlo Chatrian sind jetzt seit drei Jahren im Amt. Sie werden die Filmfestspiele baldmüssen, um ihre Position unter den Festivals zu halten."So viel (zumindest annähernde)wie in diesem Jahr war wohl noch auf keinem der großen A-Festivals, resümiert Hanns-Georg Rodek in der: 41 Prozent aller Filme waren von Frauen, die Zahl der weiblichen Hauptfiguren überwiegt sogar und bei der Abschlussgala wurden deutlich mehr Frauen als Männer ausgezeichnet. Vieles im Programm war preisverdächtig, warum aber Claire Denis und Hong Sang-soo mit Silbernen Bären bedacht wurden, versteht er nicht: "Beide sind nicht wirklich herausragend im Kanon dieser Regisseure, sondern."-Kritiker Daniel Kothenschulte attestiert Hong Sang-Soos Filmen immerhin eine "".Überhaupt:. Die Filme mitund-Kritiker Elmar Krekeler: "Die Berlinale des Jahres 2022 ist die Geschichte eines", denn "von Alterdiskriminierung kann keine Rede sein." Zu erleben ist auf diesem Festival "die Geschichte der, wenn sie es gar nicht mehr erwarteten. Die immer noch gern tabuisierte Geschichte von Frauen mit jungen Männern. Die Geschichte einer Liebesumkehr gewissermaßen." Dazu passend wirft Dunja Bialas voneinen Blick auf die, die in diesem Festival zu sehen waren.Mehr vom Festival: Thomas Abeltshauser resümiert imdie. Valerie Dirk denkt imdarüber nach, wie sinnvoll es ist,abzuschaffen. Imüber seinen Wettbewerbsfilm "Rimini" (mehr dazu hier ). Susanne Kippenberger spricht für den Tagesspiegel mit der Schauspielerin, die in "A Love Song" mit 60 Jahren ihre erste Hauptrolle hat. Anke Sterneborg berichtet in dervon der Verleihung des Goldenen Ehrenbären an, die wegen einer Coronainfektion allerdings nicht teilnehmen konnte.Aus dem Festivalprogramm besprochen werden"Grand Jeté" ( taz ),"Leonora addio" ( Tsp ),"Wir könnten genauso gut tot sein" ( Tsp ),Dokumentarfilm "Eine deutsche Partei" über die ZeitOnline ) sowieDokumentarfilm "This Much I Know To Be True" überund Tsp ),Abseits der Berlinale: Martina Knoben spricht in der SZ mit der Filmemacherin, die kommenden Montag 80 Jahre alt wird. Auch das-Studio will jetzt mit einem eigenen Dienst inseinsteigen, meldet Christian Meier in der. In dergratuliert Michael Hanfeld dem Fernsehregisseurzum 80. Geburtstag. Besprochen werden "Nowhere Special" mit Presse ) und die fünfte Staffel der-Serie "Gomorrha" ( FAZ ). Außerdem verrät uns die, welche Filme sich diese Woche lohnen und welche nicht.