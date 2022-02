Anmerkung um 11.25 Uhr

: Wir haben in unserer gestrigen Presseschau eine Frage zugestellt. Der Verlag hat geantwortet, mehr hier Der auf der am Wochenende stattfindenden(MSC) beschworeneauf Sicherheit, dermit einschließt, hat sich durch Putin als ein wenig obsolet erwiesen, fürchtet Christoph von Marschall im. It's the military, stupid: "Diepilgert nach Moskau, zu seinen Bedingungen. Dabei hat er wenig zu bieten außer dem Militär, das gemessen an der russischen Wirtschaftskraftist. Bürgerrechte, Klimawandel, globale Ungleichheit sind Putin egal. Ebenso, dassin absehbarer Zeit an Wert verlieren und niemand sagen kann, von welchem Wirtschaftsmodell Russland dann leben will. Hauptsache, er kann sienutzen."Sehr kritisch schreibt übrigens Matthew Karnitschnig beiüber die Konferenz und ihren Chef, dem er Verquickung offizieller und privater Interessen vorwirft. Bei Journalisten ist die Konferenz aber beliebt: "Im Laufe der Jahre hat die MSC keine Kosten gescheut, um. Die Veranstaltungen bieten ausgewählten Journalisten nicht nur leichten Zugang zu weltweit führenden Persönlichkeiten, sondern auch Zugang zu einem Bereich, den die meisten nur selten erleben - den. Im Gegensatz zu den meisten Think-Tank-Veranstaltungen, die spartanische Angelegenheiten mit abgestandenem Gebäck und lauwarmem Kaffee sind, sind die Zusammenkünfte des MSC prunkvoll, mit dem, Essen und Unterkünften im Angebot."Kamaltürk Yalqun hat bei den Olympischen Spielen von 2008 das olympische Feuer entzündet. Ein paar Jahre später wurde sein Vater, ein uigurischer Literaturwissenschaftler, deportiert und ist seitdem verschwunden, schreibt Friederike Böge, die China-Korrespondentin derin einem Artikel zur: "Rozi Yalqun war nur einer der Ersten. Nach und nach, die sich um die uigurische Sprache, Geschichte, Musik, Literatur und Volksglauben verdient gemacht hatten. Ethnologinnen, Historiker, Sängerinnen, Dichter, selbst Autoren von Wörterbüchern. Das Uyghur Human Rights Project in Washington hataufgelistet."Entgegen der romantischen Verzückung der modischen Linken, die das" gegen Diskriminierung im Westen verteidigt, ist es in Ländern wie dem Iran ein, Erfinderin der Kampagne "My Stealthy Freedom", im Gespräch mit Lucien Scherrer und Kacem el Ghazzali in der: "Wir Frauen in Iran stehen also jeden Morgen vor dem Spiegel - nicht, um so auszusehen, wie wir wollen, sondern um so auszusehen,uns haben will, unsere Männer, unsere Väter, die Regierung. Sie nehmen dir. Jeden Tag musst du das sichtbarste Symbol einer frauenfeindlichen Ideologie an deinem Körper tragen."