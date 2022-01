Die Stadt München hat einer Veranstaltung vondes BDS keinen Saal geben wollen. Aber Städte dürfen solche Verbote nicht aussprechen, hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, berichtet Christian Rath in der: "Eingriffe in dieseien laut Grundgesetz nur durch und auf Grundlage von '' möglich, sagte die Vorsitzende Richterin Ulla Held-Daab. Diese Anforderung verfehle das Münchener Raumverbot jedoch gleich dreifach, so das BVerwG. Erstens sei ein Stadtratsbeschluss. Zweitens sei der Münchener Beschluss. Und drittens sei er auch nicht zum Schutz allgemeiner Rechtsgüter erforderlich. (...) Zukünftig dürfen Städte also nur dann kommunale Räume für BDS-Veranstaltungen verweigern, wenn eine ernsthafte Gefahr von Straftaten droht, etwa."-Korrespondent Gerhard Gnauck resümiert einige Äußerungen ukrainischer Intellektueller wieundzur knieweichen deutschen Position gegenüber: "Deutschland gilt in der Ukraine wie auch in manchen ihrer Nachbarländer vielen alsim westlichen Lager, einigen auch als Spießgeselle Russlands. Dass ausländische Politiker sich über die Lage im Osten Europas immer wieder '' zeigen, ist zum geflügelten Wort geworden. Die Besorgnis soll Untätigkeit verdecken, glaubt nicht nur der Journalist, der für das Portal nv.ua schreibt, das seit dieser Woche neben einer ukrainischen und russischen Version auch eine englischsprachige anbietet. Jakowyna spöttelt, Bundeskanzler Olaf Scholz habe sich 'wieder super-puper besorgt geäußert'. Gnauck verweist auch auf einen Artikel des britischen Verteidigungsministersauf der Website der britischen Regierung, auf den in der Ukraine Bezug genommen wird.Auch Matthew Karnitschnig, Korrespondent von attackiert die schwache deutsche Antwort auf die russischen Provokationen und attackiert nebenbei die Autorin, deren Bestseller "Amerikas Gotteskrieger" für ihn eine antiamerikanische Wende in der deutsche Debatte repräsentiert. Er wirft Brockmann auchvor, die auf Verifikation vor Ort verzichtet habe: "In amerikanischen Augen ist Brockschmidts Arbeit eine. Daten, die ihrer Darstellung einer schleichenden radikalen christlichen Übernahme der USA widersprechen, wurden einfach ignoriert. So zitiert Brockschmidt beispielsweise 34 Mal Ergebnisse des Pew Research Center zu Religion und anderen Bereichen. Auffällig ist, dass in ihrem Bericht eine im letzten Jahr von Pew veröffentlichte Studie fehlt, aus der hervorgeht, dass die Zahl der Amerikaner in beiden Parteien, die die christliche Religion für wichtig halten, um 'wirklich amerikanisch' zu sein,."aus Malta ist nach Simone Veil und Nicole Fontaine neulich zur dritten weiblichen Präsidentin des Europaparlaments gewählt worden. Dass sie eineist, spielte in der Berichterstattung kaum eine Rolle, notiert Inge Hüsgen bei: "So stimmte sie fürdes EU-Parlaments, die das Recht von Frauen auf Abtreibung stärkt. 2015 hatte sie gemeinsam mit zwei ParteikollegInnen gegen den Tarabella-Report votiert, der einen Zugang zu Verhütung und Schwangerschaftsabbruch fordert... Dasist der einzige EU-Staat, in dem Abtreibungensind - selbst nach einer Vergewaltigung, wenn das Kind schwerbehindert oder nicht lebensfähig ist oder die Schwangerschaft das Leben der Frau bedroht."Der Vater von Dänemarks Integrationsministerkam aus Äthiopien. Er selbst war erst Maurer und Aktivist einer kommunistischen Splitterpartei, bevor er 2012 zu den Sozialdemokraten wechselte, wo er seit 2019 eine Flüchtlingspolitik betreibt, die der Linken inzwischen als abschreckendes Beispiel dient. "Wenn Sie den historischen Hintergrund betrachten, ist eswie mich, nicht gegen Migration zu sein, aber darauf zu bestehen, dass sie unter Kontrolle ist", erklärt Tesfaye im Interview mit der. "Falls sie das nicht ist - und sie war es nicht ab den 1980er Jahren -, zahlen Schlechtverdiener und schlecht gebildete Leute den höchsten Preis für eine Integration, die nicht funktioniert. Es sind, die am meisten Kinder integrieren müssen. Vielmehr müssen Gebiete, in denen die klassischen sozialdemokratischen Wähler und Gewerkschafter leben, mit den größten Problemen umgehen." Er ist dafür, die Ansprüche von Flüchtlingen und Asylbewerbern in dem Land zu überprüfen, aus dem sie kommen: "Es muss einegeben mit unserem Partnerland. Migration betrifft diese Länder auch, weil sie, und die Industrie der Menschenschmuggler ist ein Problem. Das müssen wir berücksichtigen. Zum Beispiel, indem unser Partnerland ein Asylzentrum betreibt, während wir es jungen Leuten erlauben, in Dänemark zu studieren."