Die Feuilletons trauern um- er war nicht nur ein international gefragter Schauspieler, sondern auch ein engagierter Gegner alter wie neuer Nazis, erinnert Daniel Kothenschulte in der: "In seiner Unverwechselbarkeit verkörperte dieser blonde, ewig junge Mann auch etwas: eine selbstbestimmte Energie von großer physischer Präsenz. Einen unkorrumpierbaren Unternehmergeist und Überlebenswillen, ein, das ihn für Heldenrollen prädestinierte, aber zugleich alltagstauglich war.""Unter den Aus- und Aufbruchshelden war Hardy Krüger derjenige, dem man es wirklich zutraute, das", seufzt Georg Seeßlen auf. Denn Krüger war beides: "ein lakonischer Melancholiker, der eine verborgene Last,mit sich herumschleppte, und ein, mit einem gesunden Appetit auf Abenteuer und Welterfahrung. ... Mit Hardy Krüger entkamen wir für anderthalb Stunden dem Sog der neobiedermeierlichen Stickigkeit, aber auch derdes deutschen Pop-Mainstream."Im Kino der Nachkriegszeit war er "eine singuläre und zugleich widersprüchliche Figur", schreibt Claudius Seidl in derund erinnert daran, dass Krüger wegen seiner Weigerung, auf Soldaten zu schießen, noch in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zum Tode verurteilt wurde. "So stand dem Publikum in den Fünfzigerjahren dieser junge Mann vor Augen, ein Schauspieler, der einmit in seine Rollen brachte und der sich deshalb eine andere Präsenz, eine, ein offeneres Lächeln leisten konnte als die steifen Figuren um ihn herum." Weitere Nachrufe schreiben Susan Vahabzadeh ( SZ ), Michael Wenk ( NZZ ) und Tilman Krause ( Welt ).hat ein großes Radiogespräch von 2018 wieder online gestellt.Von seinen Filmen findet man im Netz leider kaum was. Hier immerhin erklärt er (leider in nicht sehr guter Qualität) James Stewart,