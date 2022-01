(russische Schreibweise Charkow), die zweitgrößte Stadt der Ukraine mit anderthalb Millionen Einwohnern, liegt nur fünfzig Kilometer von der russischen Grenze und unweit der besetzten Gebiete. Aber um Krieg macht sich dort im Moment keiner Sorgen, schreibtin der. Das liege auch an einem allgemeinen Misstrauen gegenüber der Politik, ob in- oder ausländisch. Das eigentliche Vertrauen, so Zhadan, setzen die Bürger in die, "weil sie wissen, dass diese 2014 den Vorstoß der Separatisten zum Stehen brachte und die meisten der von den Freischärlern eroberten ukrainischen Städte befreit hat. Die Ukrainer begreifen, dass sie in diesem Krieg mit einem Nachbarn, der offensichtlich Probleme mit dem Revanchismus und demhat, sich vor allem auf sich selbst verlassen müssen und dass sie von den Politikern - sowohl von den eigenen wie auch von ausländischen - stets merkwürdige Kompromissentscheidungen und nicht ganz transparente Strategien zu erwarten haben." Gerade gegenüber deutschen Politikern herrsche inzwischen "eine von Ironiereichende Ablehnung".Die Ukraine, und die Nato sollte ihre Partner an der Grenze zu Russland durch größere Präsenz demonstrativ stärken, schreibt Richard Herzinger in seinem Blog, und Putins Angriff gilt nicht allein der Ukraine, sondern Europa insgesamt: "Es geht insgesamt darum, den Kreml von sich auszu setzen, statt ihm die Eskalationsdominanz zu überlassen und sich stets aufs neue von seinen seinen immer maßloseren Handlungen und Forderungen überrumpeln zu lassen. Bereitschaft zu Dialog und Verhandlungen zu zeigen, ist grundsätzlich richtig, doch können sie gegenüber einer autoritären Macht nur aus einerheraus erfolgreich geführt werden."Schon 2014 hieß es "keine Waffen", erinnert sich Marieluise Beck bei: "Der ukrainische Oligarch Kolomojskyj, der damals eine führende Rolle in der Ostukraine spielte, ist kein ehrenwerter Mann. Aber hätte er keine Milizen aufgestellt und die Verteidigung organisiert, wäre auch Dnipro jetzt. Und in dem lebt es sich bekanntlich nicht gut. War es friedensstiftend, die Ukraine, die sich unter hohen Opfern gegen eine russische Übermacht verteidigen musste, nach dem Motto 'Keine Waffen in Krisengebiete'zu lassen?"