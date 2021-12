Auf den Meinungsseiten derberichtet der Nürnberger Oberarztvon den unerträglichen, der Überlastung des Pflegepersonals und dem Unverständnis gegenüber den Impfverweigerern: "Noch immer ist der weitaus größte Teil unserer Patienten. Bei uns jedoch lassen sie sich einenverabreichen, dessenden des Impfstoffes um ein Vielfaches übertreffen kann. Immer noch bin ich erstaunt, mit welcher Wucht das Virus die Lunge und andere. Während bei anderen Erkrankungen mit der Aufnahme auf die Intensivstation häufig die Heilung beginnt, kommt es bei Covid eigentlich immer zu einer Verschlechterung innerhalb der nächsten Stunden und Tage. Wir begleiten die Patienten mit einer Hochfluss-Sauerstofftherapie, mit Maskenbeatmung, womöglich mit Intubation und anschließender invasiver Beatmung. Was das bedeutet, wissen viele mittlerweile aus den Medien: Wir müssen sie in ein künstliches Koma versetzen, ob sie wieder aufwachen werden, weiß man nicht. Wir ermöglichen dann."Ziemliche Befremdung herrscht nun langsam (sehr langsam) über die "". Deren Chefhat gestern zur allgemeinen Verunsicherung beigetragen, indem er in einem-Podcast sagte , wenn er in, würde er es nicht impfen lassen. Die Stiko übte generell eine, die der ehemalige Leiter des israelischen Impfprogrammes,, Gespräch mit "Panorama" gestern Abend scharf kritisierte : 'Der ehemalige Leiter des israelischen Impfprogrammes, Ronnie Gamzu, ist schockiert über die deutsche Langsamkeit: "Das war einfach total falsch. Wir hatten klare Beweise, wir haben die Daten. Es gab keine wissenschaftliche Basis dafür zu sagen, die Auffrischimpfung bringe nur den über 70-Jährigen etwas. Wir haben gesehen, dass die Zahl der Antikörper auch bei 40-Jährigen zurückgeht. Was für Beweise braucht man denn noch?'""Dieschrumpft", ist eine beliebte Diagnose bei besorgten Debatten um den Zustand unserer Gesellschaft. Jürgen Kaube guckt sich in derdie Studien an, auf denen diese Behauptung beruht und findet: Mal umfasst die Mittelschicht 65 Prozent, dann wieder 70 Prozent der Erwerbstätigen, je nach Messmethode und -zeitpunkt: "Man möchte also schlussfolgern, die Mittelschicht schrumpfe und wachse zugleich, je nachdem, wer wie misst, und je nachdem, welche Jahrezu Eckpunkten des Vergleichs herangezogen werden." Am Ende kann Kaube beruhigen: "Die Mittelschicht schrumpft nicht einmal in den Studien derer, die angeblich ihr Schrumpfen nachgewiesen haben. Sie schrumpft nur."Dass es mit demabwärts geht, verdankt sich nicht nur den Manipulationen der Republikaner, schreibt die Feministinim, sondern in erster Linie auch einer, die dabei nur zusah. Traister beschreibt den Prozess alsan der Mehrheit: "Die Demokraten haben sich von einem unzutreffenden, unehrlichen Framing - der Behauptung, Abtreibung sei ein heißes Thema und spalte das Land, obwohl der Schutz des Rechts auf Abtreibung einer der wirksamsten Trümpfe der Demokraten selbst in roten Staaten ist - davon abhalten lassen, politische Kämpfe über Abtreibung zu führen." Grund dafür sei auch, "dass die meisten Politiker, von denen die Mehrheit weiße Männer und viele der übrigen wohlhabende weiße Frauen sind, die selbst niemals ein Problem mit Zugang zu medizinischer Versorgung haben werden, das Thema Abtreibung eklig und abstoßend finden".Matheus Hagedorny macht in derauf interessante Widersprüche in derSzene im Verhältnis zumaufmerksam: Während der populäre Rechtspopulismus mit Muslimfeindlichkeit auftrumpfen wolle, halte sich die extreme und eher untergründig einflussreicheum Götz Kubitschek und Co. in dieser Frage, so Hagedorny, denn sie möchte in sich nicht in einem Lager mit Verteidigernwiederfinden. Hagedorny illustriert diesen Diskurs am Beispiel des norwegischen Bloggers Fjordman, der Anders Breivik zu seine Tat inspirierte: "Fjordman sieht den Feind weniger in den muslimischen Migranten. Vielmehr seien es diejenigen, die mit angeblichden Untergang des 'weißen' Europas herbeiführten. Folgerichtig entfesselte Breivik seinen Terror nicht gegen Muslime, sondern gegen das Regierungsviertel und den Nachwuchs der regierenden Sozialdemokraten, die er für fatalen Multikulturalismus verantwortlich machte." Eine Klammer zwischen diesen beiden Diskursen bietet nach Hagedorny die Theorie vom "".