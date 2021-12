Die Dokumentarfilmerinist gestorben.war ihr Herzenssache, schreibt Claudia Lenssen in der. "Immer dann, wenn ihr der angeschwollene Film- und Medienbetrieb hierzulande zuwider war, reiste sie mit dem Kameramann Lars Barthel nach Afghanistan, zeichnete die realen Bilder desan den Straßen des Landes auf und lernte Menschen am Rand kennen, die in buchstäblich vermintem Gelände nach ihren archaischen Gesetzen zu überleben versuchten. Vorsichtige Annäherung an eine fremd bleibende Kultur,anstelle der Illustrierung westlicher Diskurse über den Krieg in Afghanistan waren ihr Credo." In ihrem 1979 entstandenen Porträtfilm "Von wegen Schicksal" über eine von Armut gebeutelte Familie "wird der Kinozuschauer Zeuge einer in jeder Hinsicht schwierigen,", schreibt Martina Knoben in der"Diewerden wieder dichtmachen müssen, densei Dank", seufzt Rüdiger Suchsland in seiner-Kolumne angesichts der gerade unklaren Lage, wie es konkret weiter gehen wird. "Vielleicht 'darf' man zumindest 25 Prozent der Sitze noch besetzen, vielleicht mit Mindestabstand von absurden 1,5 Metern. Die Hälfte der Kinos kann oder will sich das aber nicht leisten und wird. Die Verleiher verschieben ihre Starts in den März oder später. ... Wieder wird auf dem Rücken der Kultur dasder lokalen und regionalen Bürokratien, die Hysterie der Gesellschaft und vor allem die Feigheit und die Angst der Politiker ausgetragen. Es ist die Feigheit und Angst vor 'dem Volk', 'dem Wähler', die dazu führt, dass eine Minderheit von bornierten Bürgern widerspruchslos ihreöffentlich breittreten kann, ohne dass ihnen jemand entgegentritt. Weil man ihnen einelange Zeit nicht zumuten wollte, sowenig wie inhaltliche Aufklärung, bevor beides jetzt natürlich doch kommt."Weitere Artikel: Dominik Kamalzadeh empfiehlt imFilme aus der-Reihe des Streamers . Fürberichten Dunja Bialas ( hier ) und Wolfgang Lasinger ( dort ) vom. Axel Timo Purr war derweil fürbeimin der Region Kurdistan. Andreas Busche empfiehlt imdas Berliner Festival "Around the World in 14 Films".Besprochen werden"The Hand of God" ( SZ ),"Benedetta" ( Artechock , FAZ, mehr dazu hier ),"House of Gucci" ( Artechock NZZ , mehr dazu hier ),"Die Zähmung der Bäume" ( Freitag ),"Gunpowder Milkshake" ( SZ ), die Arte-Serie "Nona und ihre Töchter" ( FAZ ) und die-Serie "Die Wespe" ( taz ).