In der erzählt Willi Winkler die bittere Geschichte der amerikanischen Autorin , die als 18-Jährige vergewaltigt wurde und mit Büchern über die Tat Millionen verdiente. Jetzt hat sich herausgestellt, dass der Mann, den sie mit ihrer Aussage fürgebracht hatte, unschuldig war. Sie war weiß, er war schwarz: "In ihrer Erklärung sagt sie, 'dass es mir immer leid tun' werde, 'was ihm angetan wurde'. Völlig zu Recht gibt sie die Schuld '', das einen jungen Schwarzen misshandelt hat. Sie bedauert, dass der Mann, der sie vergewaltigt hat, deswegen nie verurteilt worden ist. Von ihrem Anteil, vonBroadwaters spricht sie nicht. Vor vierzig Jahren sei noch nicht darüber geredet worden, dass in diesem Rechtssystem 'Gerechtigkeit für die einen oft auf Kosten anderer' geübt werde. In ihrem Buch falsifiziert sie diese Aussage selber, jedenfalls zeigte sie 1999, als 'Lucky' erschien, sehr wohl ein Bewusstsein für die schreiende Ungerechtigkeit, dank der sie aus dem Prozess gegen Broadwater siegreich hervorging. Einwabert durch das Buch, die beruhigende Gewissheit, dass sie ihren Peiniger am Ende doch ins Gefängnis bringen wird."Die britische Regierung will gesetzlichverbieten lassen. Das ist überfällig, soweit es nur um die grausame und unsinnige Behandlungsform geht, mit der Homosexualität bekämpft werden soll, meint der. Doch das Gesetz betrifft auch das Feld derund würde bedeuten, dassuntersagt würden. Gesetzlich vorgeschriebene "gender affirmation" bei Jugendlichen sei eine schlechte Idee, meint die Zeitschrift in einem Leader: "Die bisherigen Ergebnisse sind nicht ermutigend. Kliniken und Psychologen berichten, dass viele als Trans identifizierte Patienten unterleiden, einige haben Misshandlungen in ihrer Kindheit erlebt, viele sind schwul oder lesbisch und verwechseln vielleicht ihre erwachende Sexualität mit einer transsexuellen Identität. Eine haben auch homophobe Eltern, die lieber eine straighte (Trans-) Tochter haben als einen schwulen Sohn. Zwischen sechzig und neunzig Prozent aller Kinder, die als Trans identifiziert wurden, versöhnen sich am Ende mit ihrem biologischen Geschlecht, solange ihre Cross-Identität nicht unkritisch unterstützt wird. Mit Patientensollte nicht illegal sein."