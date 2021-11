Die Anthropologinbeschäftigte sich schon vor der Corona-Pandemie mit der Impfverweigerung, ihr Buch "Stuck" verfasste sie schon vor Corona. Ein besonders schlimmer Fall war die Verweigerung derdurch islamistische Gruppen in Nigeria im Jahr 2003 und 2004, die zu einem neuerlichen Ausbruch der Krankheit führte. Larson plädiert im Gespräch mit Andrian Kreye von deraber nicht einfach für, weil Zwang Widerstände auslöse. Auf die Frage, wie man mit einem Anthroposophen umgehen soll, der steif und fest überzeugt ist, dass die Impfungdurcheinanderbringe, sagt sie: "Einige Menschen müssen sich von der Gesellschaft, während dieser Sturm vorüberzieht. Wenn ihr Inkarnationszyklus nicht mit den Maßnahmen in Einklang gebracht werden kann, wenn ihr Inkarnationszyklus andere Menschen töten wird."Mit der Studie der Basler Soziologen Nadine Frei und Oliver Nachtwey zu den grünen Strömungen in der Querdenker-Bewegung sieht Thomas Schmid in derund in seinem Blog auch mit einem Irrtum aufgeräumt: "Wennauf Selbstheilungskräfte setzen und oft auch das Impfen generell ablehnen, klingt das, als sähen sie sich als bescheidener, in alles. Doch das Gegenteil ist der Fall. Genau besehen sind sie radikale Individualisten. Die Basler Wissenschaftler haben mit zahlreichen heutigen 'Querdenkern' Tiefeninterviews geführt, etliche der Teilnehmer gaben an, früher die Grünen gewählt zu haben. Die Autoren kommen zu dem Schluss: 'Die Befragten verfügen über ein libertäres Freiheitsverständnis, in dem Individualität, Eigenverantwortung undgesetzt werden.'"