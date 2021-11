Viele Jahrzehnte lang warenquasi nicht gesehen, doch nun fallen die weiblichen Talente mit Taktstock geradezu vom Himmel, freut sich Wolfgang Schreiber in der. Simone Young, Emmanuelle Haïm, Mirga Gražinytė-Tyla, Marie Jacquot, Oksana Lyniv und Joana Mallwitz - das sind die Namen, die man derzeit im Blick haben sollte. Wie auchaus Litauen, die gerade an der Komischen Oper Berlin"Katja Kabanova" dirigiert hat und der Schreiber eine "" bescheinigt: "Sie kann ihre das Orchester belebenden Ausdrucksgesten hoch und weit ausschwingen lassen, sie ist in der Lage, die düstere Schicksalsgewalt der Oper von 1920/21 mitzu beleben. Um sich daraufhin, mit dem ihr stets aufmerksam folgenden Orchester des Hauses, vehement und präzise in die schwierig herbe Kunst der 'Sprachmelodik' des Komponisten zu stürzen." Hier dirigiert sie Dvořák:Die ", über die sich Andrian Kreye in derschon vergangene Woche geärgert hat ( unser Resümee ), geht weiter. Mit den neuen Alben vonundkann Kreye sich höchstens mal gerade so arrangieren , auch wenn es sich stellenweise anhört, "als hätte jemand die Musikgeschichte durch eineder Baureihe 'Mambo Number 5' gedreht". Aber beiBest-Of-Album hört sich für den Jazzkolumnisten so ziemlich alles auf: "Es ist erstaunlich, wie unsicher der sonst so kraftstrotzende Sänger da um die Originale herumeiert. Bei Buddy Holly versemmelt er sogar Intonierung und Phrasierung. Hört man sich die Aufnahme mit Ella Fitzgerald an, beschleicht einen das Gefühl, dass selbst die legendär freundliche Diva die Geduld verloren hätte. Und bei Nat King Coles 'Girl from Ipanema' ist das dann nur noch." So gewarnt, riskieren wir ein vorsichtiges Ohr:Immer mehr Popstars absolvieren ingeradezu erklärt Giacomo Maihofer im: "MTV zeigte einst, dass Musik mehr war als nur ein Hörerlebnis, ein. Diese neuen Erfahrungen zwischen Games und Pop gehen weiter: Musik und Bild verbinden sich mit der Erfahrung eines. Radiohead treiben diese neue Form mit ihrer Ausstellung, der 'Kid A Mnesia Exhibition' auf die Spitze. Einwartet hier auf Fans, amalgamiert aus den gemeinsam eingespielten Aufnahmen von 'Kid A' und 'Amnesiac', inklusive geheimer B-Seiten, unveröffentlichter Studiosessions und. Daraus wachsen beengende Flure,, wunderschöne Spiegelsäle, Pyramiden." Einen Eindruck vermittelt dieses Playthrough ohne nerviges Gamer-Geschwätz:Weitere Artikel: Im erinnert Karl Fluch an das vor 50 Jahren erschienene Album "There's a Riot Going On" von. Cornelius Pollmer legt in derden traurigen Deutschen' "Deutsches Requiem" als Wintersoundtrack ans Herz. Hier eine Aufnahme desSinfonieorchesters unter Semyon Bychkov:Besprochen werdenBuch "Play Pause Repeat" über die Technologien des Pop ( NZZ ), ein vondirigierter "Rheingold"-Abend in Köln (Nagano ist "eher Einflüsterer als Berserker", schreibt Wolfram Goertz in der), die Amazon-Doku über FAZ ) und ein Auftritt von Edoardo Bennato ( TA ).