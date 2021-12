hat bekanntlich seine Kandidatur für das französische Präsidentenamt erklärt. Ariane Chemin und Ivanne Trippenbach erzählen in, wie ihm das "Establishment" bei seinem Aufstieg half, und zwar nicht nur vornehme Unternehmerclubs, sondern auch: "Er hat inveröffentlicht: Grasset, Stock, Denoël, Fayard, Le Cherche Midi, Le Cerf, die angesichts seiner hohen Auflagen ein Auge zudrückten. Als der neue Generaldirektor von Albin Michel, Gilles Haéri, sich im Frühsommer von dem künftigen Kandidaten trennte, hatte das Haus bereits 'Le Suicide français' veröffentlicht, in dem Zemmour behauptete, Jean-Marie Le Pen habe sich 'vor allem eines Anachronismus schuldig' gemacht, als er behauptete, die Gaskammern seien ein 'Detail der Geschichte', die französischen Juden seien 'eine Kaste von Unberührbaren' geworden. Im Übrigen lobte er die 'talentierte, desakralisierende Schärfe' des '."Der Schriftsteller sieht in derdiein den Niederlanden als eine direkte Folge der. Der Handel werde von einer marokkanischen Bande beherrscht, der sogenannten 'moccromafia', die auch für die Ermordung des Kriminalreportersverantwortlich sein soll, wie Winter schreibt. "International bekannt wurde der Begriff 'mocromaffia' durch den berüchtigtsten Mafiaboss,, auch 'Der Kleine' genannt. Taghi ist kein Nachkomme von Emigranten. Er wurde in Marokko in einer an das Rifgebirge angrenzenden Stadt geboren. Mit drei Jahren kam er 1980 in die Niederlande und wuchs im Herzen des Landes in Vianen auf, einer Kleinstadt mit einem pittoresken Zentrum. Schon als Jugendlicher scherte sich Taghi nicht um die Gesetze.wurde er zum ersten Mal wegenverurteilt. Und ebenso rasch wurde er ein führendes Mitglied der Unterwelt. Er kümmerte sich vornehmlich um den Kokainhandel. Es gab eine Nachfrage, und als forscher Unternehmer wollte Taghi die Nachfrage befriedigen. Aber wie das so ist mit Unternehmungen, die auf einer geheimen Logistik und gegenseitigem Vertrauen beruhen: Es läuft immer mal etwas schief. Im Hafen von Antwerpen verschwand. Und das führte zu einem Bandenkrieg mit vielen Toten." erzählt in, wie Tayyip Erdogan versuchte,auf ihn anzusetzen, weil er angeblich Staatsgeheimnisse verraten habe. Interpol sei aber bemüht, sich nicht in dieser Weise missbrauchen zu lassen. Dennoch. Auf Interpol-Listen befänden sich einerseits Journalisten oder Menschenrechtlerinnen, andererseits natürlich auch tatsächlich Kriminelle: "Es muss Interpolbereiten, diese von den 'politischen Straftätern' zu unterscheiden. Es ist auch nicht schwierig sich vorzustellen, dass echte Kriminelle. Denn das Problem besteht nicht nur darin, herauszufinden, bei wem es sich tatsächlich um einen Kriminellen handelt, sondern auch darin, Gesuchte an ein Land ohne faire Rechtsprechung auszuliefern."