Hertha Karasek-Strzygowski, Jungbäuerin aus Münnichwies, Slowakei, um 1940, Wien Museum, Foto: Paul Bauer © Wien Museum





Was macht man mit? Im Museumskeller lassen? Ausstellen? Für die Kuratorinnen Ingrid Holzschuh und Sabine Plakolm-Forsthuber ist der Fall klar: Ausstellen, aberaufzeigen, erklärt Cathrin Kahlweit, die sich für diedie von den beiden kuratierte Ausstellung "Auf Linie. NS-Kunstpolitik in Wien" im Wien-Museum angesehen hat und mit dem Ergebnis durchaus zufrieden ist. Die beiden Forscherinnen haben sich entschieden, "die Gemälde, Grafiken und Gegenstände so zu zeigen,, archiviert oder restauriert werden, um sie: auf Staffeleien, an Metallhaken, in Verpackungen, in Atelierumgebung. ... Forscherin und Ausstellungsmacherin Sabine Holzschuh findet, man müsse diese Kunst, mit allen Brechungen, schon deswegen zeigen, weil die NS-Zeit in den meisten Darstellungen zurim 20. Jahrhundert weitgehendwerde. Zahlreiche Künstler, die in der NS-Zeit hoch angesehen waren und dem Regime, waren zudem auch nach Kriegsende gut dotierte undder Kunstszene in Österreich. In der Ausstellung sind sie in ihren fragwürdigeren Rollen zu sehen."