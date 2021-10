Juri Pimenow: Her mit der Schwerindustrie", 1927. Bild: Tretjakow-Galerie

Die Moskauer Tretjakow-Galerie verlangt mit ihrer Ausstellung zum SowjetmalerBesuchern ab, Ambivalenz auszuhalten, wie Kerstin Holm in derdeutlich macht. In Bildern wie "Her mit der Schwerindustrie!" wollte Pimenow den Proletarier mit altmeisterlichem Können in Szene setzen: "Eineist Pimenows Gemälde 'Das neue Moskau', das eine Frau in Rückenansicht am Steuer eines Cabriolets zeigt. Dasim Jahr 1937 entstandene Bild führt, über die Realien der Zeit pointillistisch hinwegschauend, dieexemplarisch vor. Pimenow, dem seine damals schwangere Frau Modell saß, zeigt, wie, die sich sozialistisch-romantisch eine Nelke an die Windschutzscheibe gesteckt hat, bei strahlendem Wetter in Richtung der neuen Stalinpaläste im Zentrum unterwegs ist."In derlässt sich Kritiker Philipp Meier von den sinnlich-abgründigen Bildwerken in den Bann ziehen , dem die Fondation Beyeler eine große Ausstellung widmet ( unser Resümee ). Aber Meier bemerkt auch, mit dem Goya die Abgründe des menschlichen Daseins erkundet: "Nie ist Goya moralisierend, nie ergreift er Partei, nicht einmal für die Opfer. Und dies ist vielleicht gerade das Irritierendste an seinen Bildern. Er nährt in den Betrachtern seiner Werke, dass das Böse das Normale sein könnte und die Menschen, wenn sie nur die Gelegenheit dazu haben, sich an ihm erfreuen. Goya zeigt, was alles werden kann und was wird, wenn deinbricht. Goya war aber auch der Maler der Reichen, der Schönen und der Mächtigen. Er war sozusagen der Letzte einer Zunft königlicher Hofmaler. Er porträtierte die Adligen, die Elite und das Bürgertum. Und dass eryauch dies mitfür die Eitelkeiten dieser Klientel zu tun pflegte, tat seiner Beliebtheit keinen Abbruch."Weiteres: Im-Interview mit Sebastian Strenger spricht die chilenische Künstlerinüber ihr zeichnerisches Werk, für das sie gerade mit dem Hans-Theo-Richter-Preis ausgezeichnet wurde. Im sucht Rüdiger Schaper eine Idee, wie man das Berliner ICC für die Kunst retten kann. Besprochen werden die fantastische-Schau in der Wiener Albertina SZ ) und die Ausstellung "Auf Linie" über die NS-Kunstpolitik im Wien-Museum SZ ).