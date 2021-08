Lässt Tschaikowsky im Schneckentempo spielen: Anri Sala





, das vereint sich selten. Meist darf die Kunst nur als schöne Begleiterin mitmachen. Ganz anders ist es bei, dessen Installationen im Kunsthaus Bregenz diemachen.-Kritikerin Alexandra Wach ist beeindruckt, während sie sich durch die Installation "Day Still Night Again" tastet: "Sala gelingt dermit einfachsten Mitteln: Er projiziert eine Aufnahme der jeweiligen Wand direkt auf das Original und verändert dabei. Gesteuert wird das Schauspiel einer sich häutenden Oberfläche durch eine Musikpartitur: Erklingt, schärft sich die Projektion. In der Stille verliert sie ihre Lebenskraft. Und wie zur Bekräftigung dieser zur ewigen Transformation verdammten Flüchtigkeit kriecht ein Stockwerk tiefer eine, wie angetrieben vom Scheinwerferlicht, einen Bratschenbogen hoch, als ob sie schon immer auf diesen Auftritt gewartet hätte", und zwingt so den Bratschisten Gérard Caussé, der Strawinskys "Elegie für Viola" im Tempo ihrer Bewegung spielt, immer wieder zu Unterbrechungen. So wird "If and Only If" für Wach "zur Reise ins Unberechenbare des Moments".In der erzählt Minh An Szabó de Bucs die Geschichte dermit ihren großartigen Fresken aus dem China des 5. und 7. Jahrhunderts, die gerade im Humboldt Forum aufgebaut werden. Sind sie? Das ist nicht so einfach zu sagen: Deutsche Forscher hörten vor 120 Jahren von ihnen und fanden sie invor, an dem sich bis heute nicht viel geändert zu haben scheint: Bewohner der Gegend benutzten den Maluntergrund zum Feuermachen. Also sägten die Forscher große Platten aus und nahmen sie mit. Haben sie die Objekte damit nun? "Grünwedel und Le Coq besaßen für den Abtransport wohl das mündliche Einverständnis der damaligen lokalen Han-Regierung in Xinjiang wie auch der örtlichen Turkfürsten. Ob und wie viel sie gezahlt oder getauscht haben, ist nicht bekannt. Und wie schätzt dasvon der Schanghaier Tongji-Universität ein, der zum internationalen Expertenteam der Humboldt-Stiftung gehört? Er glaubt kaum, dass es ein fairer Handel war. Das deutsche Kaiserreich sei damals mächtiger als das mandschurische Kaiserreich gewesen, nur so konnten die kulturellen Relikte entwendet werden. Aber er räumt ein, dass der Abtransport mitunter die Reliktedurch die einheimische Bevölkerung bewahrt habe."Weiteres: In der-Reihe über Kunstvereine in Deutschland widmet sich Bettina Maria Brosowsky heute dem. Silke Hohmann empfiehlt beidie Ausstellung des Fotojournalisten"On the road" in der Newton Foundation in Berlin.