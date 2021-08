In Berlin ist einevon ihren Brüdern ermordet worden. Ihre Leiche haben sie dann in einem Koffer mit der Bahn transportiert, um sie in Bayern zu verscharren. Gareth Joswig berichtet in derüber Reaktionen Berliner Stadtpolitiker, die empfehlen, nicht von einem "", sondern von einem "" zu sprechen. So sagte etwa, linke Senatorin für Integration: "In Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Das ist kein Ehrenmord, das ist Femizid. Und ich habe leider keine Idee, wie mankann." Joswig erläutert: "Das Bundeskriminalamt schätzt in einer Studie, dass es circa 12 Morde pro Jahr gibt, die ihrer Definition nach als 'Ehrenmord' einzuordnen seien. Angesichts der Zahl von 700 Menschen, die jährlich getötet würden, 'ein'. Medial sind Morde dieser Art überrepräsentiert: In der öffentlichen Debatte wird häufig ignoriert, dasshäufig Frauen töten. Allerdings schlagen diese Fälle, medial häufig verharmlost als 'Beziehungsdrama', weitaus weniger Wellen, als wenn Täter*innenwerden."ist da anderer Meinung: "Ich bin dafür, den Begriff beizubehalten", schreibt sie bei, "wenn auch nur. Wer den kulturellen oder religiösen Hintergrund einer solchen Tat ausblendet, schützt die Täter, aber nicht die Opfer. Gerade sie aber haben unseren Schutz nötig. Und Prävention kann nur funktionieren, wenn wir präzise sind." Dass PolitikerInnen nicht über "Ehrenmord" sprechen wollen, wundert Ates nicht: "Sie müssten sich dann der Frage stellen, warum die Integration dieser Familie gescheitert ist und ob sienicht auch dazu beigetragen haben, dass mitten in der Stadt Parallelgesellschaften entstanden sind, in denen nicht deutsches Recht gilt, sondern, nun ja, das Recht der Taliban."In der pocht Ronen Steinke darauf, dass es für derartige Morde an Frauengeben darf, wie sie lange von deutschen Gerichte angewandt wurden und zum Teil noch heute angewendet werden, wenn ein Täter kein Einsehen hat: "So kommt ein Täter günstig davon, wenn er - so formuliert es der Bundesgerichtshof - sich aufgrund kultureller Prägung angeblich vor lauter 'gefühlsmäßigen Regungen, die sein Handeln bestimmten', nicht unter Kontrolle hat. Oder wenn ihm als Ausländer 'die Umstände nicht bewusst waren, die die Niedrigkeit seiner Beweggründe ausmachen'. Das geschieht zwar nur noch selten. Das Prinzip bleibt aber bemerkenswert: Ist die Unterdrückung von Frauen gut? Fragen wir doch erst mal den Täter selbst... Einerbereits deshalb Legitimität zuzubilligen, weil sie schon lange praktiziert wird, meist von den Mächtigen in einer bestimmten Gesellschaft, meist von den Männern - das heißt, Zustände zu affirmieren, die in der Regel auf nichts als dembasieren."