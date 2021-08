Szene aus "Das Bergwerk zu Falun". Foto © Ruth Walz





"Das Weinen (das Wähnen". Foto: Gina Folly

In Salzburg hatteInszenierung von "Das Bergwerk zu Falun" nachPremiere. Das Stück hat die Dramaturginum die Hälfte gekürzt und um ein Märchen von Johann Peter Hebel ergänzt, informiert Egbert Tholl in der. Es geht um einen, einen, eine, "und dann ist da die Liebe", erzählt ein hingerissener Tholl. "Die Liebe von Anna zu Elis, von diesem von Lea Ruckpaul mit berückender Klarheit gespielten Mädchen, das eine Poesie hat ohne jedes Raunen. Eigentlich wäre sie der Kristall, den Elis im Berg sucht, aber das kapiert er kaum, weil schon bei Hoffmann die Menschen immer an dem Ort sind, an den sie, und woanders sein wollen, was sie aber, weil es das Woanders gar nicht in der Realität gibt."AuchGabi Hift hat die Geschichte gepackt : "Ohne unfreiwillige Komik, ohne Momente unerträglicher Schwülstigkeit. Das gelingt durch eine eigene Sprachbehandlungheraus. Die Schauspieler*innen trennen ein Gruppe Wörter durch kleine Pausen mitten im Satz ab und horchen ihnen nach, nicht der psychologischen Bedeutung, sondern, analytisch, ohne Pathos und kühl. Besonders faszinierend ist das bei André Jung, der den alten Torbern spielt, aber auch Marcel Kohler als Elis beherrscht das brillant. Weil Elis nie heiß und leidenschaftlich ist, sondern ein interessierter, macht es ihn sympathisch, aber nicht mitreißend - man begreift nur theoretisch, was ihn in die Tiefe zieht." Weitere Besprechungen im Tagesspiegel und im Standard





Am Schauspielhaus Zürich hatfür sein Projekt "Das Weinen (das Wähnen)" Texte des Künstlersauf die Bühne gebracht. Der warf "gerne mal den Sinn der Worte für denüber Bord", schreibt Valeria Heintges in der. "Etwa wenn Olivia Grigolli von 'Onkel Hackenbrechtöter' und von der 'Doppelkoppknackekeulenhackbrettsäge' redet oder Elisa Plüss ihrem Boss berichtet, 'alles alles alles' sei 'zerkloppt, zertropft, vergangen, abgesahnt, Zahn!'. Wer da Sinn sucht, kann- und wäre da gleich am rechten Ort. Denn Christoph Marthaler, Duri Bischoff (Bühnenbild) und Sara Kittelmann (Kostüme) haben das Geschehen in eineverlegt. Die bietet für alle Leiden das rechte Medikament, wie die Beschriftungen der Regale behaupten." Streckenweise amüsant, findet Heintges das, aber von Marthaler doch allzu typisch und "aseptisch" inszeniert.Weitere Artikel: In der freut sich Christiane Lutz über diein Offenbach, die Theaterspielen draußen ermöglicht. Gerhard Stadelmaier gratuliert dem "grandiosen Mehr-als-Dramaturgen"in derzum Achtzigsten.Besprochen werdenbeim Berliner Festival Tanz im August ( taz ),Oper "L'Idalma", die die Festwochen Alter Musik in Innsbruck eröffnete () und"Così fan tutte" in der Inszenierung von Christof Loy und mit Joana Mallwitz am Pult in Salzburg ( Standard ).