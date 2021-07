Bringt die grauen Zellen auf Trab: Katharina Thalbach als Hercule Poirot. Foto: Franziska Strauss





Katharina Thalbach hat in der Komödie am Kurfürstendamm im Schillertheater"Mord im Orientexpress" als Musical inszeniert. Den Detektiv Hercule Poirot spielt sie dabei selbst. In seiner Karikaturhaftigkeit ist das ziemlich lustig, bekennt Esther Slevogt in der. Sie hat sich schon am Eingang amüsiert: "Begonnen hatte das Theater schon vor dem Schillertheater.auf der Wiese davor. Ein roter Teppich, auf dem Fernsehpromis und anderes Theatervolk in großer Garderobe, um den Impfstatus zu belegen und das obligate rote Armbändchen zu erhalten. Auch so was gibt's nur in der Kudamm-Komödie: hysterische Fotografenknäuel, die den posierenden Promis Regieanweisungen zubrüllen. '', etwa dem für die umwerfenden Kostüme verantwortlichen Modedesigner und Ex-Supertalent-Juror Guido Maria Kretschmer ... Drinnender melodramatische Plot um den Mord im Orientexpress als Typenkomödie über die Bretter."BeiKritiker Frederik Hanssen verfängt die Inszenierung nicht so gut: Thalbach "macht aus dem intimen Stück eine, mit Tanzszenen, pantomimischen Intermezzi und Showstopper-Gesangsdarbietungen. Weil sie aber gleichzeitig auf kein einziges Detail der Story verzichten mag - obwohl die Handlung als bekannt vorausgesetzt werden kann - streckt sie den Abend so sehr, dass sie am Ende sogarbraucht als Sidney Lumet in seiner mehr als zweistündigen Verfilmung." UndGeorg Kasch gibt sich als Thalbach-Fan zu erkennen: "Am Ende ist Theater eben auch eine, die sich derart virtuos in einen mäßig sympathischen Mann verwandelt, dass man vollkommen vergisst, wer hinter dieser Maske steckt. Und für diese Kunst muss man das Theater einfach lieben." In derfeiert Peter Laudenbach gerührt die "".Besprochen werden außerdemInszenierung von Kleists "Michael Kohlhaas" bei den Bregenzer Festspielen ( nachtkritik ),Inszenierung von Ferdinand von Schirachs Stück "Gott" am Residenztheater in München ( nachtkritik ) und Opernaufführungen in Welt ) und Tsp ).