odereiner Politikerin? Groß und wahlkampfgemäß und ein bisschen vielleicht auch dem Sommerloch geschuldet ist die Aufregung umBuch "Jetzt - Wie wir unser Land erneuern" . Auch in den Feuilletons ist es Thema Nummer 1. Diereagieren auf die Plagiatsvorwürfe gegen das Buch sehr scharf, wundert sich Ulrich Schulte in der: "Sie haben mit Christian Schertz einen der prominentesten Medienanwälte Deutschlands beauftragt, sie empören sich. Wahlkampfmanager Michael Kellner fasst die grüne Gefühlslage so zusammen: 'Es ist der perfideaus Angst vor einer grünen Kanzlerin.'"Aber vielleicht sollte man erstmal den "Plagiatsjäger"selber zitieren, der die wortgleichen Absätze gefunden hat - es handelt sich nicht nur um Sätze. Weber argumentiert in seinem Blog . "Vollkommen klar: Ein Sachbuch einer Politikerin im Ullstein-Verlag ist." Auch heute früh präsentiert Weber eine teilweise gedoppelte Passage, diesmal aus einem Interview mit. Hier werden nicht einfach Fakten wiederholt, so Weber. Man könne von einer Art "" sprechen. "Unter Vorlage anderer Texte hat sie eigene Kopfarbeit simuliert." Fürhat Ulrich Schulte mit Weber gesprochen : "Die Frage einer Urheberrechtsverletzung ist gegenüber dem Plagiatsvorwurf sekundär. Mir geht es um, nicht ums Urheberrecht, dessen Kritiker ich sogar bin."In der erkennt Constanze von Bullion klar auf Demontage: "Richtig ist (…), dass der österreichische Plagiats- und Baerbock-Jäger Stefan Weber bei seiner ausdauerndenwissenschaftliche Distanz vermissen lässt. Die von ihm wichtigtuerisch angekündigten, schwerwiegenden Verfehlungen bei Baerbock sind. Wer aufzählt, welche osteuropäischen Staaten 2004 der EU beigetreten sind oder welche Holzhochhäuser wann und wo gebaut wurden, begeht keinen Urheberrechtsbruch, sondern greift auf öffentlich zugängliches Wissen zu. Das kann und sollte man geschickter machen. In einem nicht-akademischen Text aber ist dasund auch kein Ausweis der Kanzlerinnenuntauglichkeit." Auch Stefan Niggemeier verteidigt Barbock in denBaerbocks eigentliches Problem ist: Sie hält sich für perfekter als sie ist und steht damit für ein, das nicht nur, aber besonders bei den Grünen zu finden ist, meint indes Thomas Schmid in der: "Es handelt sich um junge Menschen, denen insofern alle Türen offenstehen, als es heute ein weitgefächertes, man könnte auch sagen:, parteinahen Stiftungen, Parlamenten und NGOs gibt. Wer es in dieses System schafft, kann hoffen, von Station zu Station weiterzukommen - ohne je Erfahrungen mit einer Wirklichkeitzu machen... Kommt dann noch, wie häufig bei den Grünen, die felsenfeste Überzeugung hinzu, man verkörpereein weit über den Wassern des unaufgeklärten Mittelmaßes schwebendes: Dann besteht in der Tat die Gefahr der großen Selbstüberschätzung."Paul Ingendaay fragt sich in der, wie dieser Fehler überhaupt passieren konnte: "Hier wurde abgeschrieben,. Und so entsteht leider nur der Eindruck, die Autorin Annalena Baerbock habe ein paar Abkürzungen genommen und viel zu spät begriffen, dass sie unter Beobachtung steht. " Und Gustav Seibt weist in der SZ auf das insgesamt windige Genre deshin, an das man inhaltlich und sprachlich nicht so hohe Ansprüche stellen dürfe. Aber als Empfehlung liest sich, was er er schreibt, auch nicht ganz: "Baerbock macht gern etwas mehr aus sich, als von ihren nachprüfbaren Qualifikationen gedeckt ist, das weiß man jetzt. Aber das ist weniger eine Frage des wissenschaftlichen Ethos als der."