. Sattekonkurrieren um die Leinwände und die wegen der Coronamaßnahmen nur ausgedünnt besetzbaren Säle - das gibt nicht nur wegen der vielen Actionfilme ein ziemliches Hauen und Stechen...Unter der Überschrift "Vergesst Netflix" verkündet Tobias Kniebe mit viel Enthusiasmus die Rückkehr der-Kinoseite und sieht in den über zwei Dutzend Filmen von Oscar-Arthouse wie"Nomadland" ( unsere Kritik ) bis zur Monstersause wie "Godzilla vs Kong" das Kino in seiner ganzen Bandbreite abgebildet: "Umso besser nach der kinolosen Zeit, wenn dabei auch nochzu spüren ist, wenn Riesenviecher sich prügeln und Aliens alles zerfetzen. Wenn es. So erklärt sich auch, dass 'F9', der neunte Teil der Vollgas-Kinoreihe 'Fast and Furious' am vergangenen Wochenende in den USA der bisher erfolgreichste nachpandemische Neustart war. Mit Kasseneinnahmen von 70 Millionen Dollar reichte erheran."Wasbetrifft, denkt der auf dem Land lebende Filmkritiker Hartwig Tegeler im Kommentar aufeher an seinen: Die Filmkritiker aus den großen Städten und in den großen Zeitungen sprechen doch in erster Linie nur für sich und ihr Umfeld, wenn sie jetzt das heilige Kino feiern und das. "Für uns Provinzler, deren 'Lichtspielort' Kilometer um Kilometer von zu Hause entfernt sein kann, weit weg von der Chance, das Kino als 'heiliges' Gemeinschaftserlebnis zu feiern - was dieallzu gerne tun -, für uns bieten die Streamingdienste inzwischen ja auch. ... Wir Landpomeranzen freuen uns über die zahlreich ausgebauten Portale. Kinobesuch bleibt infrastrukturell eben einfach die Ausnahme. Das erste Verlorengehen im Strudel eines Films, in seinen unendlichen Tiefen hatte ich beim Anschauen von Kurosawas "Schloss im Spinnwebwald". Auf einem. Da gab es keine Magie der Leinwand. Aber es gab eine Magie des Films!"Das Kino kehrt zurück und so tut es auch die stöhnt Rüdiger Suchsland aufnach Durchsicht jüngster Entscheide: "Auffällig ist, dass man an der Kinokasse oder auf der TV-Couchzutraut, gute Filme zu machen: Andere, in jedem Fall interessante Filmemacher wurden nicht gefördert. Es nutzt inzwischen auch nichts mehr, dass die Antragsteller mit ihren letzten Filmen 'gute Zahlen gemacht' haben oder in einem A-Festival-Wettbewerb gelaufen sind.."Weitere Artikel: Ironie der Geschichte, wenn das Kino jetzt wieder als Ort der Begegnung mit echten Menschen gefeiert sind: Gleich drei Filme der vielen Kinostarts befassen sich mit, wieTim Caspar Boehme aufgefallen ist. Thomas Abeltshauer () und Wolfgang Hamdorf ( Filmdienst ) sprechen mit der Filmemacherinüber ihren neue Komödie "Rosas Hochzeit". Dunja Bialas ( Artechock ) und Jörg Seewald ( FAZ ) stimmen auf das heute startendeein. Edo Reents porträtiert in derdie Schauspielerin. In dergratuliert Maria Wiesnerzum 90. Geburtstag. Im großartigen "An American in Paris" tanzte sie an der Seite von Gene Kelly - hier ihr Solo-Auftritt im Film:Besprochen werden"Nomadland" ( Perlentaucher FR ),"Judas and the Black Messiah" über den Black-Panther-Aktivisten Freitag ),"Godzilla vs. Kong" (für Jens Balzer auf ZeitOnline "der beste Exzessersatz" bis die Clubs wieder aufmachen),"Ich bin Dein Mensch" ( Artechock ),"Possessor" ( Artechock ),"Monster Hunter" ( Perlentaucher ),"Vor mir der Süden" ( Freitag ) und"Catweazle"-Neuauflage ( Tagesspiegel ).