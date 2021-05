Im Streit uman den Bühnen spieleneine geringere Rolle as die Theater. In dersprechen fünf IntendantInnen über die Situation an ihren Häusern, in denen die Leitung schon länger geteilt und ein Verhaltenskodex etabliert sei. Bleibt die Frage nach dem. Der Frankfurter Intendanteetwa erzählt: "Ich erlebte vor Jahren bei Schlussproben einen Regisseur, derhat, weil er den Eindruck hatte, sie würde ihn nicht verstehen. Er hat fast geweint und benahm sich wie Rumpelstilzchen. Ich überlegte: 'Werfe ich ihn raus? Und, wenn ja, wann?' Ich empfand die Situation als unerträglich, ging zur Sängerin und entschuldigte mich für den Vorfall. Da stiegen ihr die Tränen in die Augen, und sie sagte: 'habe ich mein ganzes Leben lang noch nicht erlebt. Dieser Mann hat doch gelitten! Gelitten daran, dass ich nicht gut war.' Ich war sprachlos in diesem Moment." Antwortet Susanne Moser von der Komischen Oper: "Ich finde, dass kein Genie seineoder die Erniedrigung von Darstellerinnen und Darstellern zum Ausdruck bringen sollte." Ausführlich schreibt auch Johannes Franzen inzu Macht und Geniekult in der Kunst. Im berichtet Christiane Peitz von einer Diskussion der Grünen zum Thema.Auh das Zürcher Schauspielhaus muss modernisiert werden, berichtet Sabine von Fischer in der, dem Theater steht dafür eine bescheidene Summe von 100 Millionen Franken zur Verfügung (die Frankfurter Bühnen beanspruchen für ihre Sanierung 1 Milliarde Euro). Die Fassade desgilt als unantastbar, trotzdem sei die große Frage:: "Für eine Erhaltung der abrissgeweihten Theaterräume spricht derzeit einiges, so die Umweltbilanz: beim Weiterbauen im Bestand würden weniger Ressourcen und Energie aufgewendet. Und vor allem die Aura des Ortes wird angeführt: Auf der Pfauenbühne wurde eben trotz - und vielleicht zuweilen auch wegen - dem vielen Kopfzerbrechen in den engen Räumen großartiges Theater aufgeführt. Auch für den Abbruch gibt es Argumente. Eine Bühne, auf, neben und hinter der sich technische Abläufe wie auf einer Autobahn uneingeschränkt abwickeln liessen, könnte der Kreativität freieren Lauf bieten." Am wichtigsten ist Fischer jedoch eine: "Die Geschichte des Theaters kennen wir, die Zukunft nicht."Besprochen werden Claude Viviers-Oper "Lonely Childs" am Münchner Theater am Gärnterplatz (die mit ihren Schubertiaden doch ein etwas biedermeierliches Bild des Komponisten vermittelt, wie Marco Frei in der NZZ schreibt), das Programm des Heidelberger Stückemarkts taz ) und eine Videoinstallation zuAutobiografie "Weiter leben" in Wien ( Standard ).