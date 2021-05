Neben dem Staat trägt vor allem eine Bevölkerungsgruppe die Kosten der Corona-Pandemie - die schreibt der Filmregisseurin der. Den Festangestellten wurde dagegen kein Haar gekrümmt. Anders als im ersten Lockdown gibt es auch sehr viel weniger Kurzarbeit. Dergönnte sich mit Hinweis auf seine Systemrelevanz sogar eine Gehaltserhöhung von fünf Prozent. Hasenberg schlägt einenvor: "Gerechter wäre es, wenn jede und jeder Erwerbstätige, egal ob Angestellte oder Selbstständiger, sich prozentual gleich an den Kosten der Pandemie beteiligen und einenvom Einkommen abgeben würde. Dieser Pandemiebeitrag würde über die Steuererklärung abgerechnet. Wer starke Verluste während der Pandemie erlitten hat, zahlt einen geringen Prozentbetrag, bekäme aber aus dem gemeinsamen Topf einen größeren Anteil zurück, bis in einer Höhe von 90 Prozent des Einkommens aus dem Jahr 2019 und bis zum Erreichen eines gewissen Gesamteinkommens. So würde verhindert, dass ein gering verdienender Angestellter eine sehr gut verdienende Selbstständige finanziert."Das islamischeist nicht neutral, darauf besteht im: "Nicht immer verbirgt sich ein drohender Vater, Bruder oder Ehemann hinter der Entscheidung für die Verhüllung. Aber immer ein. Sollte eine Frau bewusst entscheiden, ihr Kopftuch abzulegen, drohen Ausgrenzung und manches Mal der Kontaktabbruch. Dass Religionsfreiheit auch diebedeutet, wird in diesem Kontext häufig vergessen. Das ist mit den Grundprinzipien einer aufgeklärten Gesellschaft, mit dem Recht auf Selbstentfaltung nicht vereinbar."Derhat kürzlich ganzeangesetzt für eine lange, aber niemanden wirklich dinghaft machen könnende Recherche in alten Twitterfeeds und Facebookeintragungen der "Hintermänner" und Beteiligten von #. Am Sonntag hat er mit einem zweiten, fast ebenso langen Artikel über "innerhalb der Filmbranche und einenaus dem Querdenker-Milieu" nachgelegt. Geschrieben haben das Andreas Busche, Hannes Soltau und "Journalist:innen des Recherchenetzwerk". Mit dem "Drahtzieher" ist wohlgemeint, der am 20. März bei "Kaiser TV" saß, "einem YouTube-Talkformat des Autors Gunnar Kaiser. Unter dem Sendungstitel 'Es ist eine Katastrophe!' sprechen sie über die 'Lust an Grundrechtseinschränkung' in der Pandemie. Was wie ein netter Plausch unter Gleichgesinnten wirkt, ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Aktion #allesdichtmachenwar und von Beginn an eine politische Agenda verfolgte. Brandenburg ist Notfallmediziner, Unternehmer und Begründer der Initiative '1bis19', zu deren Hunderten von Unterstützer:innen auch der Schauspieler Volker Bruch und Regisseur Dietrich Brüggemann gehören. Sein Gesprächspartner Kaiser gibt auf Facebook mit Suggestivfragen schon mal einenvor: 'Haben ältere Menschen, die das (Anm.: die Corona-Maßnahmen) hinnehmen und freudig akzeptieren für ein paar eigene Lebensjahre mehr, diese Lebensjahre dann verdient?' Auf diesen Punkt läuft es bei Kaiser und Brandenburg oft hinaus:werden gegenausgespielt."In derist Regisseursichtlich angewidert von dieser Art der Berichterstattung, die ihn an die McCarthy-Ära erinnert: In dem Artikel reihe sich ". Von 'Verwerfungen' in der Branche ist die Rede, von '' über 'größere Namen', die beteiligt seien, wird berichtet. Aber 'niemand möchte namentlich genannt werden', weil sich eben 'niemand traut'. Dafür traut sich aber der. Um Moritz Bleibtreu '', dass er 'zu einem frühen Zeitpunkt in die Aktion eingebunden war'. Und dann erzählt eine geheime 'Quelle' demwirklich Böses: Nämlich dass es niemand in der Szene wagen würde, Bleibtreu als 'aktiven Rekrutierer' der Aktion zu nennen. Begründung: 'Der lässt dich dannaus dem nächsten Projekt kicken, wo er besetzt ist.' So etwas nennt man im Volksmund."In meldet Daniel Laufer: Babylon-Starhabe einen Mitgliedsantrag bei der Querdenkerpartei "Die Basis" gestellt. "konnte eine auf Mitte April datierteeinsehen, die vorläufige Mitgliedsnummer des Schauspielers endet auf '967'. Als Eintrittsdatum wird der 13. März 2021 genannt. Laut dem Medienbeauftragten der Partei David Claudio Siber ist Bruchs Eintrittsverfahren noch nicht abgeschlossen, danoch entsprechend einem parteiinternen Prozess verifiziert werden müsse. Neumitglieder müssten demnach zunächst ihren Personalausweis vor einer Webcam zeigen. Es klingt, als sei das bei Bruch aber eher eine Formalie. Siber sagt, man könne bereits, dass es sich bei dem Antragsteller tatsächlich um den Schauspieler handele. Die Mitgliederliste stammt aus einem, das im vergangenen Monat bekannt wurde."In derunterhalten sich außerdem der Beamte Gunnar Kaiser und seine Schwester, die Unternehmerin Heike-Melba Fendel auf einer ganzen Seite über die(sie sind da geteilter Meinung) und auch über #allesdichtmachen. Fendel sagt in wenigen Sätzen alles, was dazu gesagt werden muss: "Ich halte die Aktion für eitel und dumm und in ihrer verunsichernden Wirkung für. Nicht allein für meine ohnehin hysterieaffine Branche, sondern auch für eine Gesellschaft, die bereit ist,, als es deren intellektuelles Format erlaubt."