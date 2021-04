Bild: Maria Gaspar. Quelle: El Museo del Barrio, New York

"Hoffnung und Bitterkeit" erlebt Valentina Di Liscia () bei der Triennale "Estamos Bien" im New Yorker El Museo del Barrio, die Werke von 42 KünstlerInnen aus derzeigt, die sich den allgegenwärtigenvon "" widersetzen: "María Gaspars 'Disappearance Suits' (2012-20), Fotografien der Künstlerin in Kostümen, die sich in der Umgebung tarnen, zeigen einen der poetischsten Momente der Ausstellung. Auf einem nahe gelegenen Regal hängen die von der Künstlerin entworfenen Kleidungsstücke - zum Beispiel ein, den sie in den grasbewachsenen Marin Headlands in Kalifornien trug. Das Konzept lässt an Ana Mendietas Erdarbeiten denken, aber anstatt ihren Körper in die Landschaft zu zeigen, macht sich Gasparund erinnert an die, von denen schwarze und braune Latinx-Frauen angewiesen sind, um zu überleben."Die kommende Ausstellungssaison wird sich aller Voraussicht nach im Freien abspielen, vermutet Catrin Lorch in derund tröstet sich mit dem Ausblick auf den zweiten Balkonrundgang der Kuratorinnen Joanna Warsza und Övül Durmuşoglu im Prenzlauer Berg oder Ausstellung "Life" in der Basler Fondation Beyeler, für die der Künstler den Boden der Ausstellungsräume abgedichtet, dasund die Glasscheiben im Saal herausgenommen hat: "Ólafur Elíassons ausgreifendes Werk ist vor allem deswegen in diesem Frühjahr überraschend und eindringlich, weil es sich auch in den Park hinein erstreckt. (...) So versinken die Besucher fast andächtig in der, an denen sich so etwas wieabzeichnet, folgen den Wellenbewegungen mit zögerlichen Schritten und positionieren sich an immer wieder anderen Stellen vor dem Panorama - bevor sie andächtig die Laufstege ins Haus betreten.."Weiteres: In derentdeckt Paul Ingendaay den niederländischen Maler, der die Gesichter desmalte, in Vergessenheit geriet und dem das Prado in Madrid nun eine Ausstellung widmet.