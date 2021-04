Zu welch pfäffischer Prosa die neumodische Linke auch immer wieder fähig ist, zeigt in ihrer-Kolumne. Dort rät sie, "abzubauen, um die Welt bewohnbar zu machen". Die Coronakrise vereine uns in unsem universalen, sie trägt für Butler somit zu einer planetarischen Entgrenzung bei, und mitfordert sie "ein tiefes Einatmen für die Welt als Gegensatz zur Isolation". Denn "eine bewohnbare Welt für uns Menschen hängt von einer blühenden Erde ab, in deren Zentrum. Wir wehren uns gegen Umweltgifte nicht nur, damit wir Menschen leben und atmen können, ohne Angst zu haben, vergiftet zu werden, sondern auch, weil das Wasser und die Luft ein Leben haben müssen, das nicht auf unser eigenes zentriert ist."Entgrenzung allerorten. Eine Welt, in der sich die Menschen mehrheitlich alsverstehen, ist für-Autor Ingo Arend, der nochmal überklassisch linke Einwände gegen die neumodische Linke nachdenkt , eine Welt, in der dienoch nicht aufgebrochen sind: "Wenn Wagenknecht jetzt davon spricht, dass die Mehrzahl der Menschen sich 'immer noch als Mann und Frau' versteht, beruft sie sich auf eine. Fast wundert es einen, dass sie nicht auch noch' gewarnt hat. Mit ihrer Wortwahl befestigt sie auch die Machtverhältnisse, auf denen diese Rollenverteilung in der Regel fußt."In derbeklagt, die die "Jerusalemer Erklärung" (unsere Resümees ) mit unterzeichnet hat, dass Kritiker dieser Erklärung jeden Israelkritiker zum Antisemiten erklären und damit jedemachen würden: Vielen Israelkritikern "kann man vorwerfen, sich a priori auf die Seite der Schwachen, der Palästinenser, zu schlagen, sich zu weigern, diedurch terroristische Anschläge in diesem Konflikt zu sehen, man kann ihnen vorwerfen, die, die die Existenz Israels täglich bedrohen. Auch wollen sie Israelvorschreiben, die ihnen bei anderen Ländern offenbar weit weniger wichtig sind. Aber wie fragwürdig und schlecht informiert solche Meinungen auch sein mögen - sievom Antisemitismus, der den Juden und Israel dämonischen Einfluss zuschreibt undwill. Solche klassisch antisemitischen Positionen werden eher von Rechten wie Trumps Anhängern vertreten, die jedoch von rechtsgerichteten jüdischen Organisationen enthusiastisch unterstützt werden, sei es in den USA oder in Israel."Auchbeschweren sich gerne darüber, dass sieund verfolgt werden und proklamieren, dass sie eigentlich die neuen Juden sind. Dabei erhalten sie viel Unterstützung von Wissenschaftlern wie kritisiert in derLucien Scherrer, der u.a. den Fall des österreichischen Politologenaufspießt: Dessen Wohnung war nach einer österreichischen Durchsuchungsaktion gegen mutmaßliche Unterstützer der Hamas und der Muslimbrüder ebenfalls durchsucht worden. Danach "veröffentlichte er auf der Website der amerikanischen Georgetown University einen Text mit dem Titel 'Xinjiang und Kristallnacht in Österreich' . Wie der Titel ankündigt, vergleicht der Wissenschafter die Polizeiaktion nicht nur mit der Verfolgung derin China, sondern auch mit dervom 9. November 1938, in deren Zuge die Nazis Hunderte Juden ermordeten und 30 000 in Konzentrationslager deportierten, wo weiter gemordet und gefoltert wurde. Während sich die Universität Salzburg von ihrem Mitarbeiter und dessen 'inakzeptablen Aussagen' distanzierte, formierte sich nach dem Skandal ein, das 'Komitee Hafez' (mit dabei: Wolfgang Benz und zahlreiche Universitätsprofessoren)."Außerdem: Für liest Armin Pfahl-Traughber das neue Buch "Postdemokratie revisited" des Sozialwissenschaftlers. In der denkt Marc Tribelhorn darüber nach, warum derplötzlich so wichtig geworden ist