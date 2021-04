Auf sorgt sich Rüdiger Suchsland weiter um die Lage an der, die derzeit in einem kaum transparent zu nennenden Verfahren einesucht. Dass die Berliner Filmhochschule , um die immer schon gestritten wurde, in der Vergangenheit weniger durch ihre Leitung, als vielmehr durch die Leistungen ihrer Studenten von sich reden machte, ist ihm ein schwacher Trost: "Abgesehen vom alten Muff bei den Mitarbeitern bin ich besonders besorgt über das, was in denvor sich geht. Bei allem Verständnis für die, die aus der aktuellen Situation resultieren - sowohl der Situation an der dffb, als auch der Situation in der Gesellschaft insgesamt und durch Covid-19 - muss man sagen, dass die Studis mehr und mehr an die Roten Garden in Maos Kulturrevolution erinnern. Sie skandieren sehr laut 'Diversität!' und 'Identität!' und jeder, der nicht miteinstimmt, wird niedergeschrien.."Bei Warner knallen derweil die Sektkorken: Die Monstersause "Godzilla vs. Kong" ist derzeit der- und das, obwohl der Verleiher den Film auch auf den konzerneigenen Streamingdienstgestellt hat, meldet David Steinitz in der. "So mancher Branchenbeobachter wertet dies als: eine glückliche, geldbringende Koexistenz von Kino und Streaming. Das Problem an der Sache ist aber, dass alle Kinozahlen durch den derzeitigen Ausnahmezustandsind für die Zeit danach. ... Trotzdem könnte die Monsterschlacht ein Signal zumindest für die unmittelbare Zukunft sein: Die Zuschauer wollen, wenn sie schon ins Kino gehen,."Außerdem: veröffentlicht Reaktionen auf die dort geführte ""-Debatte. Besprochen werden unter anderem auf Mubi gezeigter Debütfilm "Songs My Brothers Taught Me" ( SZ ), eine DVD-Ausgabe von"o.k.", der 1970 die Berlinale sprengte ( critic.de ),"Helden sterben nicht" ( critic.de ) und die Serie "Resident Alien" ( FAZ ).