Die Debatte umwird auch in Deutschland zusehends zu einer Debatte. In derkritisiertedie Ideen der postmodernen Linken (unser Resümee ), in derwies gestern Julia Encke auf eine kommende Neuerscheinung vonhin, die das gleiche tun wird. Heute meldet sich in der(Friedrich-Ebert-Stiftung und SPD-Grundwertekommission) zu Wort, der an den Unis sehr wohl eine "Cancel Culture" und gleichzeitig dieder modischen Linken diagnostiziert: "Ausgehend von den Universitäten haben sich antifreiheitliche identitätspolitische Ansätze wie durch Copy and Paste längst in andere gesellschaftliche Systeme ausgebreitet - in die öffentliche Verwaltung, den kulturellen Sektor und in maßgebliche. Besonders zynisch gerade an der Beteiligung multinationaler Konzerne an dieser Entwicklung ist dabei, dass das '' der Marktgiganten mit so gut wie keinen Kosten verbunden ist. Das Anprangern von 'strukturellem Rassismus' auf Twitter jedenfalls scheint mit dubiosen Lieferketten und unterbezahlten Lohnsklaven in Sweatshops durchaus kompatibel zu sein."Encke resümierte die Streitigkeiten wie gesagt gestern in derund rät: ", präzise bleiben, zuhören, die Argumente und die Gefühle - ja, auch die - der anderen einmal kurz akzeptieren und zu verstehen versuchen, das würde allen Seiten helfen."Bei wendet sich der Philosophgegen die Inflation desund vor allem gegen den Begriff des "": "Natürlich hat niemand ein Patentrecht auf theoretische Begriffe wie 'Rassismus'. Man kann sie so eng oder weit fassen, wie man will. Doch wennrassistisch sind, wird der Begriff unbrauchbar: Er suggeriert, dass man ohnehin nichts tun kann - und er verharmlost Menschenfeinde, die jetzt in derselben Schublade wie Leute landen, die unschuldig fragen '?"In Amerika gründet unterdessen der Autor, einer der Urheber des neuen Rassismusbegriffs zusammen mit Bina Venkataraman vomeine neue Online-Zeitung unter dem Titel, die sich allein demwidmen soll, berichtet Ben Smith in der: "Die interessanteste Herausforderung wird darin bestehen, zu definieren, was es bedeutet, nach einem Jahr interner Debatten in amerikanischen Nachrichtenredaktionen neu zu starten, unter anderem mit der Frage,' verwenden sollte und was es überhaupt bedeutet. Sollte es für Nazis und Klanmenschen reserviert sein und mit äußerster Vorsicht verwendet werden, weil es so viel Macht hat? Oder sollte es, wie eine neue Generation von Schriftstellern argumentiert, auf alltägliche Erscheinungen amerikanischer Ungerechtigkeit angewendet werden?""Wie soll man reagieren auf diesen" der neuen Antirassisten, fragt in derder französische Philosoph, angesichts der mittlerweile fast schon grotesken Bewegung, im weißen Mann denzu sehen. Gelingen kann dies nämlich nur, weil die westliche Welt "ihre- ihre hellsten Köpfe sprechen sie offen aus. Dies im Unterschied zu anderen Ländern und Reichen, die große Mühe bekunden, ihre Untaten zu gestehen. Man denke an Russland, das Osmanische Reich, die chinesischen Dynastien oder die Erben der verschiedenen arabischen Königreiche, die während fast sieben Jahrhunderten Spanien besetzten und Frankreich zu kolonisieren versuchten. Sogar diehat in den 1960er Jahren, durch das Zweite Vatikanische Konzil, ein 'mea culpa' geleistet und Verblendungen eingestanden ... Hingegen warten wir noch auf den Tag, an dem sich der sunnitische oder der schiitischeeiner Gewissensprüfung unterzieht und um Vergebung bittet für seine.", Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, wendet sich in dergegen die Aktion zweier Künstler, die in einem Video vorschlugen, Deutsche als "" zu bezeichnen (unsere Resümees ), auch wohl, um die Erfahrung eigener Diskriminierung in eine Linie mit der der Holocaust-Opfer zu stellen. Mendel hält an der universellen Bedeutung des Holocaust fest, unter anderem mit einem pragmatischen Argument: "Die Erfahrung der historisch-politischen Bildung der vergangenen Jahrzehnte zeigt deutlich, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte nicht ausschließlich durch diebegründet werden darf. Nach dem Motto: Du musst dich jetzt mit der Schoa auseinandersetzen, weil dein Opa Täter war. Diese Haltung ist nicht nur moralisch falsch, sondern auch pädagogisch kontraproduktiv, da sie Abwehr produziert."Diewartet ganz sicher nicht wieder 100 Jahre bis zu ihrem Auftauchen, meint im Interview mitder amerikanische Jurist. Die Weltgemeinschaft sollte also besser schnell lernen, was in der Coronakrise nicht gelungen ist: durch Kooperationen einenbereitzustellen. "Man muss dafür sorgen, dass überall auf der Welt das Wissen zur Verfügung steht, um den Stoffproduzieren zu können. Das hat Europa kaum bedacht. Für diese Alternative aber macht sich eine Allianz aus Experten stark, 'The People's Vaccine', die den '' fordert: damit private Eigentumsrechte an Erfindungen, für die natürlich Entschädigungen gezahlt werden müssten,gemeinsam genutzt werden und auf diese Weise viel breiter gestreute Produktionskapazitäten entstehen können."Außerdem: Die berühmte ägyptische Feministinist im Alter von 89 Jahren gestorben, hier der Nachruf der BBC.