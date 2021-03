Installation view of Alexander Calder: Modern from the Start. © 2021 The Museum of Modern Art. Photo: Robert Gerhardt





Proliferating Immense Life, A Whole year per Year, teamLab 2020

Am 22. August will die renovierte Neue Nationalgalerie mit einer großen-Ausstellung eröffnen . So ist es uns jedenfalls versprochen worden. Nicht so lange warten müssen New Yorker, für die das Moma seine Calder-Bestände durchforstet und für die große Retrospektive "Alexander Calder. Modern From the Start" zusammengestellt hat. "Der Untertitel der Schau beschwört Calders plötzliche, als er 1930 im Alter von 32 Jahren bei einem Besuch im Pariser Atelier des Malersplötzlich begriff, worum es bei Modernismus und Abstraktion ging", erklärt eine hingerissene Roberta Smith in der. Herzstück der Ausstellung ist ein "großer, locker aufgeteilter Raum, der Calders Entwicklung nach 1930 verfolgt und die verschiedenen Arten untersucht, wie er sich den Modernismus zu eigen machte. Die ersten Arbeiten hier bestehen aus Draht, Holz, bemalten Kugeln und Motoren (die leider nicht mehr funktionieren). Als frühe Beispiele fürbringen sie die bisher unbekannte Verspieltheit des russischen Konstruktivismus zum Vorschein. Sie gehören zu den liebenswertesten Abstraktionen der modernistischen Kunstgeschichte, auch weil sie zu beiläufig handgemacht sind, um rein abstrakt zu sein. Sie, wie so vieles von Calders Kunst."





Ausstellungsansicht Izumi Kato, Perrotin, New York 2021

Istwirklich Kunst, oder doch nur ein Spektakel, also das, wasist, fragt sich in derArthur Lubow anlässlich einer vom japanischen Kunstkollektiv teamLab veranstalteten Ausstellung im Superblue Art Center in Miami. In Miami angekommen, schmilzt der Kritiker dann aber doch dahin. Und das liegt nicht nur an der fröhlichen Umgebung: "Die teamLab-Kollaboration zeigt ihr japanisches Erbe am direktesten in dem Ein-Kanal-Video 'Life Survives by the Power of Life II', das das Kanji-Symbol für 'Leben'umwandelt, der in einem Tanz von 3D-Kalligrafien den jahreszeitlichen Wandel durchläuft. In einem anderen Raum zeigt 'Proliferating Immense Life, A Whole year per Year' eine Sequenz von gerenderten Blumen, die riesig werden und als Blütenblätter davonfliegen, wobei sie ein Gitter aus kleinen goldbraunen Wandquadraten hinterlassen - eine Anspielung auf das, das auf die Papieroberfläche eines japanischen Paravents aufgetragen wird, sowie (zumindest für mich) auf kahle, von Wolken beschattete Winterfelder. Als meine Hand die Blumen an der Wand berührte,- ein ätzender Kommentar zur Vergänglichkeit der Menschheit, aber auch eine hinreißende Wiedergabe der japanischen Ästhetik der Vergänglichkeit von Schönheit."Weiteres: In der informiert uns Julia Hubernagel,geöffnet und welche schon wieder geschlossen haben. Besprochen werden außerdem eine Retrospektive des 1993 an Aids verstorbenen brasilianischen Künstlersin den Berliner Kunst-Werken taz ), eine Ausstellung des abstrakten Künstlersin der New Yorker Galerie Kristen Lorello Hyperallergic ) und eine Ausstellung des japanischen Künstlersin der Galerie Perrotin in New York ( Hyperallergic