Die Feministinist eine Pionierin des- schon in den Achtzigern schrieb sie erste Bücher dazu. In dererklärt sie, wie verschiedene Formen des Genderns entstanden (Binnen-i, Unterstrich, Sternchen) und wie sie die Sprache auch weiterhin permanent verbessert: "Ich war zunächst irritiert von dem Sternchen. Da aber die Gleichstellungsämter sich dafür starkmachen und SprecherInnen in Rundfunk und Fernsehenbenutzen, habe ich umdisponiert und schlage eine Fusion von Binnen-I und Sternchen vor: ein Sternchen über dem kleinen i, so wie wir früher statt des i-Punkts ein Herzchen malten. Bis dieses Zeichen auf unseren Tastaturen erscheint, behelfen wir uns mit einem(Leserîn), einem(Sänger!nnen) oder Ähnlichem."Rainer Forst erinnert in deran, der in diesen Tagen hundert Jahre alt würde und dessen "Theorie der Gerechtigkeit" vor fünfzig Jahren erschien: "Die Radikalität der Rawlsschen Theorie liegtbegründet, das oft verkürzt wird. Denn es besagt nicht, dass die Regelung gerecht ist, die den'auch etwas' bringt; es fordert vielmehr, dass eine jede Ungleichverteilung von Gütern die extrem hohe Rechtfertigungsschwelle überqueren muss, nach der zu zeigen ist, dass eine Ungleichverteilung den Schlechtestgestellteneinbringt als eine Gleichverteilung."Am Dienstag forderte der Schriftstellerin dermehrwährend der Pandemie ( Unser Resümee ). Die Hoffnung, es handele sich dabei um Subversion, gibt Rene Schlott, schnell auf, um Brussig dann ebenfalls in derrecht zaghaft zu widersprechen: "Brussig macht eine 'weiche Stelle' unseres Systems aus und meint die Unfähigkeit, den ganzenauszupacken. Nach dem Infektionsschutzgesetz sind derzeit 20 freiheitsbeschränkende 'Schutzmaßnahmen' in Kraft. Wer mehr will, sollte. Welche Maßnahmen fehlen Brussig neben der bereits möglichen 'von Quarantänebrechern' in geschlossenen Einrichtungen, nächtlichen Straßensperren und verdachtsunabhängigen? Die Abriegelung Thüringens nach dem Vorbild Tirols? Dasin öffentlichen Verkehrsmitteln nach dem Vorbild Mallorcas? Die Genehmigung von Einkaufszeiten nur nach Antrag bei der Polizei nach dem Vorbild Griechenlands? Die."Die Politikwissenschaftlerinund ihre Kollegin, Mitinitiiatorin des "Netzwerk Wissenschaftsfreiheit" streiten sich , moderiert von Michael Angele, imüberan Universitäten. Hentges bestätigt, dass sie bestimmte Themen aus der Universitätsehen will, etwa die Aussage "'Der Islam gehört nicht zu Deutschland.' Oder die Rede von kriminellen Ausländern, von kriminellen Flüchtlingen. Die Frage nach der Gewalttätigkeit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ... Generell die." Kostner antwortet: "Wenn ichbezeichne und ihnen deshalb nicht zutraue, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen, die sie als verletzend empfinden könnten, dann verhalte ich mich wie eine Helikoptermutter, die genau zu wissen meint, was das Beste für das unmündige Kind ist."Dasfordert in einer Kampagne seit gestern Mitarbeiter vonauf, diezu verraten. Im Gespräch mit Caspar Shaller erklärt Robin Barnabas, designierter Pressesprecher von Peng!, warum sie dazu aufrufen,widerrechtlich öffentlich zu machen: "'2021 werdenauf der Weltbekommen, fast alle davon im globalen Süden, während in den reichen Ländern fast alle Menschen geimpft sein werden.' Die größte Hürde dabei sei die schleppende Produktion. Hersteller in Entwicklungsländern, die eigentlich über die technischen Voraussetzungen verfügten, schnell und günstig Impfstoffe gegen Covid-19 zu produzieren, würden vom herrschenden. Die Regierungen von Indien und Südafrika - beides Länder, die über erfolgreiche Pharmaindustrien verfügen und auf die Produktion von Generika spezialisiert sind - haben bei der Welthandelsorganisation einen Antrag eingereicht, den Patentschutz für die Zeit der Pandemie auszusetzen, sogenanntezu erwirken. Der Vorstoß wird jedoch von den USA und der EU, und damit auch Deutschland, blockiert."