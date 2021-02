Bei der Stuttgarter Zukunftsrede ( hier noch bis 16. Februar im Stream) sprachüber sein Experiment, in Silicon Valley gemeinsam mit einereine Kurzgeschichte zu verfassen. Ist der Autor etwa fragt da bereits bang Paul Jandl in der. Die künstliche Intelligenz namens CTRL, erfahren wir, war mitgefüttert. "Kehlmann schreibt als ersten Satz einer möglichen Geschichte: 'It was a beautiful day in summer.' CTRL setzt fort: 'The sun shone brightly on the green grass and flowers of the garden, but there were no birds to sing or insects to hum.' ... Das klingt nach David Lynch und hat eine", allerdings kommen die Experimente rasch zum Erliegen, "weil die künstliche Intelligenz den Faden verliert, wenn es darum geht, eine Geschichte zu entwickeln. Größere Zusammenhänge sind ihre Sache nicht, und so löst sich das digitale Ich mitunter schnell wieder auf. 'Who are you guys, he asked without moving', schreibt Kehlmann, und der Algorithmus antwortet: 'My name is This - This - This - This - This . . .', die ja tatsächlich keine Ahnung hat, wer sie überhaupt ist.""Da sei kein kreativer Funke gewesen, kein überraschendes Erlebnis", fasst Andrian Kreye in derKehlmanns Eindruck von CTRL zusammen. Denn "CTRL ist ein. Er berechnet also kein endgültiges Resultat, sondern die. ... Einfache oder auch schiefe Metaphern seien durchaus denkbar. Die könnte das Programm in den Datensätzen schon finden und ableiten. 'Der Quantensprung wäre eine', sagte Kehlmann. 'Wenn das Programm eine Metapher fände, die verändert, wie wir die Welt sehen, so wie Proust oder Nabokov das konnten. Dann wäre das sehr kreativ.'"Weitere Artikel: Auf erklärt Marcel Inhoff, warumdie amerikanische Dichterin der Stunde ist. Für diereißt Simon Strauß in Gedanken nach Recanati inBesprochen werden unter anderemEssayband "Am Anfang war der Beutel" ( taz ),Debütroman "Amanecer" ( Tagesspiegel ) und"Der Untergang des Abendkleides" ().