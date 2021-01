Auf Luke Mogelsens riesigeReportage über diein Washington haben wir schon hingewiesen (unser Resümee ). Derbringt dazu auch ein atemberaubendes Video des Reporters, der den Mob ins Kapitol begleitete. Man meinte, die Szenen zu kennen - aber hier versteht man, was die Leute sagen und bekommt einen Eindruck von ihrem stark. Das Bild zeigt einen Screenshot aus dem Video:Inist der seit 35 Jahren regierende Präsidentwiedergewählt worden. Sein Herausforderer Bobi Wine wurde von der Armee unter Hausarrest gestellt. Von der EU war dazu noch nichts zu hören. Aber Museveni kann sich nur an der Macht halten, weil "der Urnengang nur einewar, ein Spiel, mit einem Ergebnis, das schon vorher feststand" und weil, kritisiert Bernd Dörries in der. "Europa und Deutschland haben bisher mit überschaubarer Kritik auf die Repression reagiert, die allen Werten der EU widerspricht, und weiterüberwiesen. Natürlich fließen keine europäischen Gelder direkt in den Unterdrückungsapparat, sie fließen aber in Straßen, Schulen und Krankenhäuser, in Bereiche, die der Regierung nicht so wichtig sind. Museveni steckt das Geld lieber in Polizei und Militär, die ihn beim Machterhalt unterstützen. Europa hilft mit,, die durch die riesigen Sicherheitsbudgets entsteht, es übernimmt Aufgaben, die eigentlich der ugandische Staat leisten sollte.""Das Schweigen hat eine verheerende Wirkung", meint auch Christian Putsch in der. "Es bestätigt Museveni in der Annahme, dass derist. In Ostafrika nehmen die Krisenherde zu, und Uganda ist ein wichtiger Partner im Anti-Terror-Kampf in Ost- und Zentralafrika, besonders in Somalia. Diesen Konflikt scheuen die USA offensichtlich weit weniger als die EU. Zu Recht. Denn man wird künftige Entwicklungen rund um Wahlen in anderen Ländernkommentieren können, wenn man den Umgang mit Menschenrechtsverletzungen von derabhängig macht."Inzwischen hat Museveni auch das berichtet Patience Akumu im: "Musevenis eigener Guerillakrieg wurde durch eine Wahl ausgelöst, die seiner Meinung nach gefälscht war. Er kennt also aus erster Hand die, die sich politisch ausgeschlossen und betrogen fühlen. Er sah das Potenzial des Internets und schwor, dass sich eine Wiederholung desniemals ereignen würde. Vom Rest der Welt abgeschnitten zu sein, ist eine Realität, mit der wir umgehen müssen, bis Museveni spürt, dass sich die Gemüter abgekühlt haben und die Wut der Bevölkerung über die Undurchsichtigkeit der Wahlersetzt wurde. Totale Resignation vor weiteren fünf Jahren seiner Herrschaft."