Derhat eine riesige Reportage von Luke Mogelsen über den Sturm auf das Kapitol online gestellt, ein wahres Großwerk an journalistischer Unmittelbarkeit: "'Bullshit! Bullshit!', skandierte die Menge. Seit Donald Trump die Wahlen verloren hat, ist der eigenartige Mix aus Emotionen geläufig geworden, der die Demonstrationen seiner Anhänger beherrscht:, endlich handeln zu dürfen. Der Kraftausdruck war das Signal, fallen zu lassen, was an politischen Normen die letzten vier Jahre überstanden hatte. Vor mir tönte ein Mann mittleren Alters, der eine Trump-Flagge über die Schultern trug, zu einem jüngeren Mann neben ihm: '.' Sein Ton war resigniert, als würde er im letzten Moment eine Wahrheit annehmen müssen, der er sich bis zuletzt verweigert hatte. 'Ich bin bereit zu kämpfen', meinte er. Der junge Mann nickte. Er hatte einen dünnen Schnurrbart und hielt eine lebensgroße Schaufensterpuppe in den Armen, mit Klebeband über den Augen, 'Verräter'auf die Brust gekritzelt und einer Schlinge um den Hals. 'Wir wollen so nett sein, rief Trump, 'wir wollen respektvoll zu jedem sein, auch zu schlechten Menschn. Wir werden viel härter kämpfen müssen. Und Mike Pence wird für uns einspringen müssen."In derentdeckt Schriftsteller in dem Neonazi-Roman "The Turner Diaries" von William Luther Pierce die Blaupause für den Sturm aufs Kapitol: "Unbekannte hatten am Tag des Sturms auf das Kapitol einen Galgen in dessen Nähe errichtet. Das Bild des baumelnden Stricks beschwört 'The Day of the Rope' herauf, eine Schlüsselszene des Romans: 'Heute war, ein grimmiger und blutiger Tag, aber ein unvermeidlicher.' Der Tag, an dem die heldenhaften Nazis in Kalifornien endgültig 'Frieden schaffen', nach ausdauernden Protesten ihrer Gegner."---"Was ökonomisch falsch ist, kann nicht gerecht sein", dekretiert Wirtschaftskorrespondent Nikolaus Pieper im Feuilleton derund warnt mahnend vor einer: "Zweifellos sind die Vermögen der Reichen und Superreichen gewachsen, weltweit und auch in Deutschland. Nach dem Milliardärsreport der Schweizer Großbank UBS und der Unternehmensberatung PwC wurden die deutschen Dollar-Milliardäre von März 2019 bis Juli 2020. Aber warum? Das Jahr 2020 war ein historischer Wendepunkt. Covid 19 beschleunigte die Digitalisierung so, wie sich das bis dahin niemand vorstellen konnte. Profitiert hat, wer jetzt richtig investierte, zum Beispiel in Technologie- und Pharmaaktien., nicht ungerecht."Und über den laufenden CDU-Parteitag twittert Dlf-Korrespondent Stephan Detjen die Beobachtung: "Kein persönliches Wort Angela Merkels an AKK. Kein Dank. Kein Gruß. Keine Anerkennung. Keine guten Wünsche."