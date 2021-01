Dieder letzten zehn Jahre haben dieüberholt und diese in ihren Windschatten gestellt, schreibt Tobi Müller auf: Protest formiert sich heute eher via Social Media, denn über einen eigenen Sound. "verfügt zwar über, seit Beyoncé schon 2016 in der Pausenshow des Super Bowl mit BLM Solidarität gezeigt hat. Aber selbst diese Bewegung hat keinen spezifischen Sound hervorgebracht. Pop kann sozialen Bewegungen nur noch hinterherrufen, die Musik hat sich von der Avantgarde zur Derrieregarde entwickelt."Der Musikproduzentist im Gefängnis gestorben, offenbar an Covid-19, wie einigen Meldungen zu entnehmen ist. Spector hat so ziemlich alles produziert, was heute Patina in Pop und Rock hat, und dabei den Stil der "Wall of Sound" kreiert. Zweifellos war er "eine der wichtigsten Figuren der Popmusik des 20. Jahrhunderts", schreibt Karl Fluch im. Er "war ein genialer Visionär mit einer schweren Beeinträchtigung auf zwischenmenschlicher Ebene. Das äußerte sich in einem für Amerika oft so typischen Waffenfetischismus, der sein Schicksal besiegeln sollte. Das Gericht sah es 2009 als erwiesen an, dass er die Schauspielerin2003 erschossen hatte." Im Studio war er "ein", der aus Musikern und Gerät das Letzte rausholte, schreibt Willi Winkler in der: "Mehrmals soll er im Lauf seiner jahrzehntelangen Karrierehaben, wenn die Musiker nicht den Sound zustande brachten, der ihm vorschwebte."Weitere Artikel: Für britische Musiker ist dereine schreibt Hanspeter Künzler in der: Wer künftig ohne Guerillamethoden - also ohne Visum - aufs europäische Festland kommen und dort Tourneen bestreiten will, darf sich aufund einengefasst machen, denn für jedes europäische Land gelten fortan eigene Bestimmungen. Für den porträtiert Georg Rüdiger die Geigerin. Besprochen werden die Compilation "Café Exil - New Adventures in European Music 1972-1980" mit Musik, dieundbeim Billardspielen in ihren Berliner Jahren gehört haben könnten ( taz ), und das neue Album der Tagesspiegel ).