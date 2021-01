Here's my statement on today's violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya - Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021

Gestern hat einin Washington attackiert, es hat lautTote gegeben. Der Mob wurde angetrieben von Donald Trump, der in einem Video später abwiegelte (er wolle "Frieden"), aber am Märchen von derfesthielt. fasst in einem Live-Blog die Ereignisse zusammen. Um 3.33 Uhr wird notiert: ", Sprecherin des Repräsentantenhauses, will ein Zeichen setzen. Die Bestätigung des Wahlsiegs des gewählten Präsidenten Joe Biden durch den Kongress solle der Welt zeigen, dass. Der Vorgang solle der Welt ein Beispiel für die amerikanische Demokratie geben. 'Trotz der beschämenden Handlungen von heute werden wir es trotzdem tun, wir werden Teil einer Geschichte sein, die der Welt zeigt, woraus Amerika gemacht ist', sagte Pelosi.""Setzt Trump ab", ruft David Frum im: "In institutioneller Selbstverteidigung muss Trump erneut angeklagt und. Das muss, bevor er das Kriegsrecht ausrufen kann, damit Vizepräsident Mike Pence den verfassungsmäßigen Übergang der Macht beaufsichtigen kann, das erste Mal, dass ein solcher Übergang nicht mehr als 'friedlich' bezeichnet werden kann."Der erläutert nochmal, wie das mit demgeht: "Wenn eine einfache Mehrheit der 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses die Anklageerhebung, bekannt als 'articles of impeachment', gutheißt, geht der Prozess, die obere Kammer, die einen Prozess abhält, um die Schuld des Präsidenten zu bestimmen. Die Verfassung fordert eineim Senat, um einen Präsidenten zu verurteilen und abzusetzen."Das war", schreibt Heinrich Wefing auf: "Es war einauf das Zentrum der US-amerikanischen Demokratie. Inspiriert, angestachelt, aufgeheizt vom Präsidenten und seinen radikalen Gefolgsleuten. Ausgeführt von einem verzweifelten, verwirrten,." Aber: "Es gab keinen Moment, in dem das System ins Wanken gekommen wäre, keine Sekunde. Für ein paar Stunden war die Polizei verheerend schwach, regierte der, zog grinsend und selbstzufrieden durch die Marmorhallen, schwenkte die Flagge der Südstaaten, filmte sich mit dem Handy.."Ein Ereignis am Rande, aber auch nicht unspektakulär: " meldet Daniel AJ Sokolov bei: "Twitter zieht die Notbremse. Donald Trump darf für mindestens 12 Stunden nicht mehr twittern -, falls er bestimmte Tweets nicht löscht." Mehr dazu beiWas es innoch an Überresten von Demokratie gibt, wird von China zerschlagen. Die jüngsten Festnahmen waren die weitestgehenden seit Erlass des "Sicherheitsgesetzes", schreibt Friederike Böge in der: "Die Festnahmen richten sich gegendes oppositionellen Lagers, auch gegen moderate Politiker, die an der Protestbewegung des vergangenen Jahres nur am Rande teilgenommen hatten, weil sie deren Methoden nicht vollständig unterstützten. Sie richten sich außerdem gegen zivilgesellschaftliche Organisationen und Medien, die der Demokratiebewegung nahestehen."Sechs arabische Staaten haben inzwischenanerkannt, jetzt muss Israel aufhören, einezu sein und denmachen, fordert Henryk M. Broder in derund denkt zum Beispiel an "unter dem Schirm der Arabischen Liga". Im Gegenzug müssten die Palästinenser auf einen "souveränen Staat" verzichten: "Auch den Palästinensern fällt es schwer, ihre. Man muss das verstehen. Wer seit über siebzig Jahren von einer Rückkehr zum Status quo ante träumt, zu einer Zeit 'vor Israel', wer in dieser Haltung von der eigenen Elite und 'wurde, der kann nicht einfach eines Tages sagen: 'Es reicht! Ich will ein halbwegs normales Leben wiederhaben.' Dann wären alle Leiden 'umsonst' gewesen. Und eine Möglichkeit, erlebten Leiden einen Sinn zu geben, besteht darin, sie fortzusetzen."