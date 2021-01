Nun ja, heute räumenbeiseite. Margaret Sullivan, die Medienkolumnistin der erinnert nochmal an die Verantwortung von Medien wieund natürlich der sozialen Medien. Aber auch anderen Medien bleibt ihre Kritik nicht erspart: "Sogar sehr seriöse Orte wie die Kommentarseite des mit Murdoch verbundenenhaben Trumps Sache geholfen, indem siewie in einem Gastbeitrag von Vizepräsident Pence zuließen, der behauptete, dass es keine zweite Covid-Welle geben werde. Redaktionelle Leitartikel veräumten es mehrfach,kraftvoll als solche zu benennen. Wie Monika Charen im Politblog schrieb , hat sich die Meinungsseite des Journals ihren Weg durch den schärfsten Angriff auf die Wahrheit und das politische System Amerikas hindurchlaviert, -gesäuselt und -relativiert"."Derist an eingekommen" - und das nicht erst seit den Szenen im Kapitol, meint der Politologe und Amerikanistin der: "Der öffentlichehat in seiner Polarisierungangenommen und schlägt nun in offene Gewalt um.stehen für ein System, das aus der Zeit gefallen ist und in seiner Ineffizienz und Intransparenz bei vielen Misstrauen schürt. Zerschlagene Fensterscheiben im Kapitol können innerhalb von Stunden ersetzt werden, doch die Erschütterung amwird Jahre brauchen, um abzuklingen. Die Vereinigten Staaten sind bis auf weiteres mit sich selbst beschäftigt. Auch deshalb haben sich die USA schon im Verlauf der letzten 15 Jahre von ihrer Rolle als eine derverabschiedet. Damit ist die Statik dahin, zunächst unabhängig davon, ob die andere tragende Säule, Europa, das 'Dach' des Westens weiterhin stützt."Nein, einwar es nicht,was sich in Washington abspielte, eher wohl Hooliganism und, die nun von den demokratischen Gegnern übernommen wird, schreibt Jürgen Kaube in der: "Bedrohlich ist also nicht so sehr, dass sich in den Vereinigten Staaten eine gewaltsame Machtübernahme abzeichnete. Bedrohlich ist, dass nach Umfragen ungefähr diedas rechtsradikale 'walk-in' mit Leuten in T-Shirts, auf denen 'Auschwitz Camp' steht, und solchen, die sich im Sessel der Parlamentsvorsitzenden breitmachen, in Ordnung finden."Ebenfalls in der schreibt Arno Widmann: "hat aller Welt deutlich gemacht, dass mitten in der Demokratie und ihren Institutionen derenwird. Dass auch die, wissen wir, und dass sie die Diktatur der Konzerne betreibt, erfahren wir jeden Tag aufs Neue, aber die unverblümte Offenheit, die Brutalität, mit der Donald Trump diese Wahrheit vorlebt, ist eine neue Entwicklungsstufe. Das Amalgam vonundist uns selten so plastisch vor Augen gestellt worden. Na, vergessen wir Berlusconi nicht!"Der Sturm auf das Kapitol warund trotzdem wurde die Nationalgarde erst eingeschaltet, als viele der Trump-Anhänger das Kapitol wieder verlassen hatten, notiert Eike Kühl kopfschüttelnd auf: "Im Forum von TheDonald, einer der führenden Communitys der Pro-Trump-Bewegung, wurde schon seit Wochen auf den 6. Januar hingearbeitet. '', steht bis heute auf einem großen Banner, dass die Besucherinnen und Besucher begrüßt - ein Zitat aus einem Tweet von Donald Trump. Wie das Onlinemagazin Buzzfeed berichtet, finden sich in dem Forum mehrere Beiträge, die auf eine gewaltsame Auseinandersetzung hindeuten und, sollte der Kongress den Wahlsieg von Joe Biden anerkennen."sieht in einem Kommentar fürin dem finalen Bildersturm der horriblen Trump-Amtszeit auch: "Bei aller Hässlichkeit sollten wir nicht vergessen, dass die amerikanische Demokratie in den vergangenen vier Jahrenbestanden hat, den viele andere Länder tragischerweise nicht bestanden haben."