, Autor der "Schlafwandler" , einer Studie darüber, wie nach langem Friedendes Ersten Weltkriegs versinken konnte, fühlt sich im Moment an genau jene Epochenschwelle versetzt: "Wir leben in einer Zeit, die stark anerinnert", sagt er im Gespräch mit Michael Hesse von der. "Die Welt ist wieder multipolar.wie die Türkei und Iran treten auf, das östliche Mittelmeer ist zu meinem Erstaunen wieder ein Konfliktgebiet. Die Streitigkeiten um Libyen mit der Türkei im Westen des Landes und mit Ägypten und Russland im Osten, der Inselstreit zwischen der Türkei und Griechenland, bilden eigentlich das ab, was man frühernannte. Heute gewinnt sie unerwarteterweise wieder an Bedeutung. Es ist wirklich eine starke Rückkehr der Muster des 19. und frühen 20. Jahrhunderts."Entgeistert legt Arno Widmann ebenfalls in derein italienisches Bändchen mit den Corona-Kolumnenzur Seite, die zeigen, dass auch einige Linke bei diesem Thema anfangen zu spinnen: "Agamben zählt zu den bedeutendsten lebenden Denkern. In den einschlägigen Rankinglisten besetzt er immer einen der vorderen Plätze. Aber manchmal scheint er das Denken aufgegeben zu haben zugunsten seines größten Widersachers, des Recht-behalten-Wollens."Die Idee, den, ist ziemlich gefährlich, findet der säkulare Autorin der, denn sie führt nicht unbedingt dazu, den Islam zu säkularisieren, sondern: "Das politische System wird so zur, die jede Veränderung für illegitim halten, solange sie nicht religiös begründet werden kann.zum Beispiel würden dann nicht als universelle und unteilbare Rechte betrachtet. Stattdessen würde man sich in hermeneutischen Diskursen verlieren, in denen immer wieder die fundamentalistische Auslegung triumphieren dürfte."Eins der Probleme bei der auch in Europa immer stärker werdendenist, dass sieübernimmt, sagt "Generation Beleidigt" ) im Interview mit Ute Cohen in der: "In Frankreich und Europa gibt es eine, die sich mitidentifiziert, laizistisch denkt und die Freiheit der Meinungsäußerung hochhält. Es gibt aber auch eine identitäre, radikale Linke. Die imitiert amerikanische Fragestellungen und führt nur noch eine Debatte über Identitäten statt eine Debatte über Ideen. Das ist absurd, weil wirhaben hier in Europa. In Amerika geht es um Segregation, hier um postkolonialen Rassismus und Genozide."Die Sinologin und Journalistin Claudia Wirz nimmt in der" - am Ende doch nicht so ganz, so leicht lässt sich Liebe nicht besiegen. Aber sie zeigt, dass die Volksrepublik China schon zu Beginn der Öffnung jedem, der mit ihr zu tun hat,abverlangte, durch die, "die sich zuallererst im Verhältnis zuspiegelt. Taiwan kann so demokratisch und rechtsstaatlich sein, wie es will - wer mit der Volksrepublik diplomatische Beziehungen pflegt, darf die Insel nicht alsanerkennen. Das hat weitreichende Folgen über das Politische hinaus. Mit dieser Politik bestimmt die Partei über weite Strecken, was chinesisch ist und was folglich eine Einmischung in innere Angelegenheiten darstellt."