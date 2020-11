führt ein korruptes Regime, an dem er sich selbst bereichert, während erin seinem Land untergräbt und die Opposition mundtot macht, schreibt George Soros in einem Artikel für der deutsch im. Dass Ungarn nun mit Polengegen den neuen Siebenjahreshaushalt der EU einlegt, weil dort Rechtsstaatlichkeit gefordert wird, sollte die 25 anderen Staaten nicht beirren, meint Soros: "Die Bestimmungen zur Rechtsstaatlichkeit sind verabschiedet. Falls es keine Einigung über einen neuen Haushalt gibt, wird der, der Ende 2020 ausläuft,. Ungarn und Polen würden im Rahmen dieses Haushalts keinerlei Zahlungen erhalten, weil sie gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen."Diehat bei der Beratung des, das sie als "Ermächtigungsgesetz" diffamiert, Rechtsextreme in dengeschleust, die Parlamentarier angepöbelt haben - ein Tabubruch. Aber einen Trost hat Thomas Schmid in der: "Dass Abgeordnete der AfD offensichtlich rechte Aktivisten in den Bundestag eingeschleust haben, ist letztlich aber nur eine Groteske. Die Partei muss seit geraumer Zeit mit ansehen, dass ihr Rückhaltschmilzt."Dasbeendete zwar vor 25 Jahren den Krieg um Bosnien-Herzegowina, schuf aber nach all den ethnischen Säuberungen vor allem durch die Serben, dann auch die Kroaten keinen konstruktiven Frieden, schreibt Erich Rathfelder in der: "Dieprofitieren vom Status quo. Sie beherrschen in ihren Herrschaftsgebieten den Arbeitsmarkt. Sie setzten in den noch gemischten Gebieten bis ins Kleinste dasdurch. Die Schulen mit zwei Ausgängen sind nur ein Beispiel. Es gibt jetzt, befeuert durch die jeweiligen Religionen,, drei Erinnerungskulturen, drei Medienwelten. Wer nicht spurt, fliegt. Wer sich ihnen nicht anschließt, bekommt keinen Job. Wer da nicht mitmacht, wird als Volksverräter verfolgt." Die letzten Kommunalwahlen, in denen nationalistische Fraktionen oft abgewählt wurden, machen Rathfelder dennoch Hoffnung.Der Londoner Islamwissenschaftler lehnt eine von europäischen Ländern gesteuerteinab: "Keine Community möchte gern das Gefühl haben, man pflege mit ihr nur Umgang, weil sie' ist, das von 'außen' kommt. Communities möchten als einanerkannt werden, zu der sie gehören und brauchen Unterstützung um zu blühen - nicht die Furcht des Establishments. Jede Institution zur Ausbildung von Islamen, deren Hintergrund nur die 'Bekämpfung von Extremismus' ist, ist, auch wenn sie selbst eine exzellente Idee sein mag. Communities sehen so etwas nicht als Regierungshilfe, sondern als ein Social Engineering, das Regierungen stets vermeiden sollten und das sie bei anderen Communities, ob religiös oder nicht, nicht anwenden."