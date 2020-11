Holland Cotter stellt in derden Künstler und Filmemachervor. Hopinka ist Mitglied der Ho-Chunk-Nation. "Seine Mutter war Tänzerin; sein Vater, Mike Hopinka, ist ein Ho-Chunk-Songwriter und Sänger. Das früheste der vier kurzen Videos im Bard Museum handelt von ihm. Es wurde 2015 gedreht und trägt den Titel 'Jáaji Approx' (Jáaji ist eine direkte Anrede des 'Vaters' in der Ho-Chunk-Sprache). Das Video ist als einedurch den amerikanischen Westen oder Mittleren Westen gerahmt.sind die angenommenen Passagiere, und der Soundtrack für ihre Reise ist eine Reihe von, die der Künstler von seinem Vater gemacht hat, der singt oder über den Gesang spricht. ('Das Ziel ist es, den Tänzer zum Tanzen zu bringen.') In Interviews hat Herr Hopinka darüber gesprochen, dass er sich während seiner Kindheit von seinem Vater distanziert gefühlt hat. Und im Video hören wir ihn, wie er kühl die Lieder kommentarlos mit Datum und Uhrzeit vorstellt. ('Jáaji's Aufnahmen, 22. Dezember 2007'). Aber er scheint auch stillschweigend eine Bindung anzuerkennen, und sei es nur in der Tatsache, dass beide Männer, wenn sie - zusammen oder allein - unterwegs sind."Hier der Kurzfilm:Weiteres: In der berichtet Harry Nutt, dass es vor denauf der Berliner Museumsinsel bereits einen ähnlichen Anschlag im Potsdamergab, der jetzt erst bekannt wurde. Insind auch die Galerien geschlossen, dafür gibt's jetzt den Artists Walk , für den Künstler in London ihre Werkehängen, berichtet Hannah Jane Parkinson im Guardian. Beate Scheder macht fürvirtuell wie physisch einen Rundgang durch die Galerien, die an der abgesagtenteilgenommen hätten. Nicola Kuhn unterhält sich für denmit dem Galeristenüber die US-Wahl, Trump und den Rassismus auch in der Kunstwelt. Die, die gerade renoviert wird, wird nicht wie vorgesehen im Dezember, sondern vermutlich ersteröffnen, meldet der. Jason Farago berichtet in dervom erstenfür zeitgenössische Kunst in New York. Roberta Smith begutachtet für diedieder Sammlung in 20 Räumen des. Bei erzählen Künstler, mit welchen Kunstwerken siegehen.gibt Streamingtipps füram Wochenende.Besprochen werden die Ausstellung zumim Verein Berliner Künstler ( Tagesspiegel ), eine Ausstellungim Berliner Fotoraum Fhoch3 ( taz ) und Elisa Macellaris Biografie der Künstlerinals Graphic Novel ( Hyperallergic ).