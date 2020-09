Die belarussische Oppositionellesollte wohl in die Ukraine abgeschoben, scheint sich aber dagegen gewehrt zu haben (so die Agenturen, etwa bei Zeit online). Die Proteste werden sich ohnehin nicht durch die Entfernung einiger führender Köpfe ist sich Silke Mertins in dersicher: "Die jüngsten Erfahrungen in vielen Ländern mit langanhaltenden Protesten zeigen sehr deutlich, dasssolche Bewegungen zu einem bedeutenden Teil von Leitfiguren an der Spitze entkoppelt hat. Die Unzufriedenen organisieren sich überallals in früheren Zeiten. Es braucht nicht mehr den großen Organisator, das nationale Koordinierungsbüro oder die zentrale politische Botschaft einer Führung." Ebenfalls in der unterhält sich Bernhard Clasen mit zwei in die Ukraine geflüchteten, die eine klare Aussage treffen: "In Belarus kämpft niemandgegen Lukaschenko. Leider. Wenn die Protestierer in Belarus Waffen hätten, wäre das Kräfteverhältnis gerechter."Genauer berichtet-Korrespondent Friedrich Schmidt "vom - das ist mit Blick auf die Brutalität des Regimes nicht übertrieben -". Zusammen mit ihren Mitstreitern Anton Rodnenkow und Iwan Krawzow habe man sie, um sie in die Ukraine zu abzuschieben: "Als Erstes meldeten am Dienstagmorgen ukrainische Quellen, Kolesnikowa habe 'beim Versuch der faktischen Deportation', so dass ein Grenzübertritt ausschied. Nur Rodnenkow und Krawzow durchliefen demnach die Kontrolle. 'Das war eineaus dem Heimatland', schrieb der stellvertretende Innenminister der Ukraine, Anton Geraschtschenko. 'Es gelang nicht, Marija Kolesnikowa aus Belarus auszuweisen, weil sieist und Handlungen unternommen hat, um ihren Grenzübertritt zu verhindern.'"Infinden aktuell, hierzulande wenig beachtet, heftige Proteste gegen Korruption statt. Christian Oliver fragt in, wie Bulgarien unter dem Premierminister Bojko Borissow zuwerden konnte. Die Frage, obdabei eine Rolle spielen, lässt sich ebenfalls eindeutig mit "Ja" beantworten: "Landwirte sagen, dass Farmen, die Millionen EU-Gelder erhalten, nicht existieren.wie Autobahnen werden in kleine Abschnitte unterteilt, damit möglichst viele Kumpane einen aufgeblähten Anteil an der EU-Geldsumme erhalten können. Öffentliche Arbeiten werden oft, so dass ständig neue Verträge und Gelder benötigt werden.haben Borissow jedoch nicht kritisiert. Schließlich ist er ein wichtiger Verbündeter von Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Europäischen Volkspartei."Die, die mit den Wahlen vom 1. Juli 2020 bestätigt wurde, machtin den postsowjetischen Republiken sehr viel einfacher, erklären Pawlo Klimkin, von 2014 bis 2019 Außenminister der Ukraine, und der Publizist und Andreas Umland in der. Artikel 69 der neuen Verfassung schützt nämlich auch im Ausland lebende Russen und ganz allgemein eine "gesamtrussische kulturelle Identität", der auch Nicht-Russen angehören könnten: "Für die Ukraine, aber auch für die Moldau, Georgien und andere postsowjetische Staaten sind diese neuen Bestimmungen vor dem Hintergrund einer zunehmenden '' ihrer besetzten Gebiete und teilweise auch ihrer allgemeinen Bevölkerung besorgniserregend. Moskau gibt immer freizügigeran Bürger postsowjetischer Republiken aus und erwirbt damit 'Landsleute', die damit dann seiner 'Fürsorge' bedürfen. Der Kreml kann damit noch einfacher als früher aktive ausländische Einmischung im Ausland rechtfertigen. Militärische Aggression, territoriale Ausdehnung und andere Interventionen ergeben sich quasi ausdes russischen Staates."Dieunter Boris Johnson hat verkündet, dass sie das von ihr mit der EU geschlosseneändern will. "Das", gab der für Nordirland zuständige Staatssekretärim Parlament zu. "Aber nur auf eineWeise." Kurz darauf hat "der Chefjurist der britischen Regierung,, seinen Posten niedergelegt. Nach Medienberichten war der Grund für den Rücktritt der Streit mit dem Büro von Johnson über die angeblichen Pläne, Teile des Abkommens mit Bezug zu Nordirland zu untergraben", berichtet . Imist selbst die sonst so sarkastische Marina Hyde fassungslos : "Das Beste, was man sagen kann, ist, dass Großbritannien sichverhält, und es ist sicherlich Ansichtssache, wie großartig er Amerika wieder gemacht hat., die man erzählt hat: Diese Taktiken könnten einen Politiker kurzfristig aus einem Loch herausholen, und seine Anhänger könnten ihm dafür sogar zujubeln. Aber letztlichbis zu dem Punkt, an dem allgemein angenommen wird, dass es überhaupt keine objektiven Fakten gibt und dass alle Nachrichten gefälscht sind. Wie man von Russland bis Amerika sehen kann, schadet dies den Menschen auf beiden Seiten des politischen Grabens und verrät jeden Bürger, der von Menschen regiert wird, die sich für diese Taktik entscheiden."Wennwird, wird Britannien vollkommen isoliert sein, warnt Rafael Behr im. Und er erinnert seinen Premier daran, dass es einbeim Nacheifern von Trump gibt: "Noch so viel Brexit-Heißluft kann Großbritannien nicht zu einem frei schwebenden Kontinent aufblasen, der in seiner Staturist. In Bezug auf Wirtschaft, Bevölkerung und Geografie sind unsere strategischen Konkurrenten Frankreich und Deutschland. Das Bündnis, das wir mit unseren Nachbarn hatten, eingebettet in ein dominantes Trio innerhalb der EU, hatte den Effekt, dass Großbritanniens globale Macht gestärkt wurde. Tut der US-Präsident etwas Ausgefallenes, ist da durch sein Amt das. Der Rest der Welt muss sich beugen. Das trifft auf Downing Street nicht zu." Der zitiert ausführlich Tory-Politiker, die in der Sache untereinander zerstritten sind.