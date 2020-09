Konsequente Minderheitenpolitik: Bostons Bürgermeister Marty Walsh in "City Hall"

Inlief der neue Film von, der mit seinen ausufernden Filmen bekanntlich gesellschaftliche Institutionen und Prozesse dokumentiert. In den viereinhalb Stunden von "City Hall" geht es um das. Meist feiern die Kritiker seine Filme,-Kritiker Rüdiger Suchsland ist aber nur halb überzeugt : "Nichts davon ist falsch, vieles interessant, alles nicht zwingend. ... Ich würde gerne einen solchen Film über die Stadtverwaltung vonsehen oder von. Da gäbe es." Spannender fand ihn Andreas Busche im: Bürgermeister "Walsh betreibt eine: gegen Rassismus, für Gleichstellung, Diversität, LGBTQ-Rechte, obdachlose Jugendliche. 'City Hall' konstituiert gewissermaßen ein amerikanisches Ideal als Gegenentwurf zum Präsidenten. Sowar noch keiner von Wisemans Filmen." Für die bespricht Tim Caspar Boehme"Notturno", zu dem wir bereits gestern Kritiken zitiert haben.Diehat verkündet, dass bei denzumindest für die Kategorie "Bester Film" in absehbarer Zeitgelten sollen (siehe dazu auch eine ausfürliche Meldung in der). Eine gute Entscheidung, meint der Politikwissenschaftler Joshua Kwesi Aikins im, der "gerade für die" einen Vorteil darin sieht, "wenn man diese Barriere abbaut." Es gehe "um das Aufbrechen verkrusteter und diskriminierender Strukturen." Die Hollywoodschauspielerinsieht das laut ganz anders: "Can you imaginewhat had to be in his f**king paintings!", schrieb sie auf Twitter.haben schon mal deutlich mehr Spaß gemacht, stöhnt Alex Hess im, nachdem er sich von "Tenet" auf links gewendet fühlt und darin einen Trend entdeckt: Zeitreisefilme nehmen sich in den letzten Jahren fürchterlich ernst. Doch "vielleicht hat der eigentliche Trend auch gar nichts mit dem Thema 'Zeitreisen' an sich zu tun, sondern damit, wieplötzlich von dergewälzt werden. Debatten, die einst nur in dicken Büchern und Vorlesungen geführt wurden, bilden plötzlich die Grundlage für publikumsaffines Fernsehen" und auch "in Hollywood werden mit einem Mal einst Spike Jonze und Darren Aronofsky vorbehaltene Ideendiskutiert. ... Werden Blockbuster also? Oder strengen sie sich einer Zeit, in der all der intellektuelle Lobpreis über dem Fernsehen niedergeht, einfach nur mehr an, um so zu wirken?"Weitere Artikel: Zum Kinostart von "Vitalina Varela" ( hier imbesprochen) führt Sascha Westphal indurchFilmschaffen. Tilman Schumacher schreibt aufüber, dem das Berliner Kino Arsenal eine Retro widmet. In derporträtiert Hanns-Georg Rodek, die nach 26 Ausgaben das von ihr gegründete Jüdische Filmfestival Berlin verlässt ( mehr dazu in der). In derverneigt sich Jan Jekal vor, der vor hundert Jahren im zarten Alter von 24 Jahren damit begann, seine eigenen Filme zu drehen. Den Auftakt machte "One Week":Besprochen werdenaufgezeigter Film "I'm Thinking of Ending Things" ( Filmbulletin ) sowie Jennifer Baichwals, Nicholas de Penciers und Edward Burtynskys Essayfilm "Die Epoche des Menschen - das Anthropozän" ( Berliner Zeitung ).