Jan Wiele besucht für diedie diesjährige Bachmannpreisträgerin , 80 Jahre alt, in, einem Dorf in Mecklenburg, in dem in den Siebzigern auchundden Sommer verbrachten. Anders als diese beiden findet Schubert allerdings überhaupt nichts künstlerisch oder romantisch in Neu Meteln. Mit derzerbrachen auch dort Freundschaften: "Helga Schubert ist damals geblieben, wenn auch unter Wut und Zweifeln, und sie wird nun konkreter: Ihre früheren Freundinnen Christa Wolf und Sarah Kirsch nennt sie jetzt 'und auch -Funktionärinnen'. Und sie spricht einmal, als es aus ihr herausbricht, auch von 'Staatssicherheitsscheiße'. ... Beim Blick zum Nachbarhaus, in dem früher Christa Wolf lebte, denkt Helga Schubert heute an ein 'halbgebildetes SED-Kleinbürger-Milieu mit mystischem Geschwätz, was ich ja nur sporadisch wahrnahm, weil mein Mann und ich in Berlin arbeiteten'."Weitere Artikel: Marlen Hobrack unterhält sich für diemit, der in seinem Buch "Amateur. Mein neues Leben als Mann" die Geschichte seinererzählt. In der möchte Stefan Hochgesand von einem äußerst höflichen antwortenden, Autor des Romans "Call me by your name", wissen, warum er nicht auch lesbische und Transgender-Charaktere in seinen Roman eingebaut hat und Personen die nicht "weiß und privilegiert" sind. Paul Ingendaay schreibt in dereine Hommage an die Krimiautorin, die am Montag 100 Jahre alt geworden wäre.Besprochen werdenKrimi "Late Show. Renée Ballard - ihr erster Fall" (), die "Reiseberichte"),Buch über "Das Landleben" ( taz ),"Seniorendemokratie" ( taz ),Chronik über "Komtess Mizzi" ( NZZ ),"Zdenek Adamec" ( FR ),Roman "Der letzte Satz" (),Essayband "Selbstachtung" (). Mehr in unserer Bücherschau heute ab 14 Uhr.In der Frankfurter Anthologie schreibt Christian Metz über ein Gedicht von: "Seltsam""Ich las Korrekturen nachts, fand:Ein munteres Auf und Ab.Als begleite ein Lachen wie Lichtden Report..."