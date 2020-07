Die Feuilletons trauern um die Schauspielerin, die im gesegneten Alter von 104 Jahren gestorben ist. Als sie zum Film ging, kämpften die männlichen Hollywoodstars (wie, mit dem sie viele Filme drehte) vor der Kamera noch in seltsamer Kleidung mit dem Degen, erinnert David Steinitz in der. Bekannt wurde sie mit der Rolle der Melanie in "Vom Winde verweht", vor allem aber muss man sie alsin Erinnerung behalten, schreibt Steinitz: Gegen die seinerzeit noch üblichen, die Frauen auf Jahre zur Rolle des seichten Love Interests verdammten, begehrte sie auf und "wagte etwas, das in Hollywood als Karriereselbstmord galt: Sie legte sich gerichtlich mit dem Filmstudio an, dass sie von einer naiven Mädchenrolle zur anderen schubste - denn so hatte sie sich ihren Beruf als Schauspielerin nicht vorgestellt." Mit dem Gerichtsurteil, das als "The de-Havilland-Decision" in die Filmgeschichte einging, "wurde die Macht der Studiobosse eingeschränkt,Nach diesem Befreiungsschlag drehte sie 1946 gleich vier Filme, von denen ihr das Drama 'Mutterherz' den ersten Oscar einbrachte. Die Auszeichnung war für de Havilland nicht nur beruflich, sondern auch privat eine."Marli Feldvoss staunt in derüber diesen "Ausnahmestar aus dem Golden Age der Studioära, deren Karriere sich wie von selbst entwickelte und ganz ohne Skandale auskam." Gerhard Midding führt in derdurch ihre großen Hollywood-Filme, an die sie nach dem Niedergang der Studio-Ära nicht mehr recht anschließen konnte.Besprochen werden' Horrorfilm "The Vigil" ( Tagesspiegel ),"Schwarze Milch" ( SZ Perlentaucher , mehr dazu hier ),"Als wir tanzten" ( Jungle World ), zwei Biopics über die Zeitgenossen und Konkurrenten, gespielt von, und, gespielt von ZeitOnline ),Kinoporträt "- The Bad And The Beautiful" ( Freitag Presse ) und die DVD-Box der Serie "The Outsider" nach einem Roman von SZ ).